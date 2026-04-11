تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

باسيل: نؤيد بالمطلق مبدأ التفاوض مع اسرائيل لوقف الحرب

Lebanon 24
11-04-2026 | 04:17
A-
A+
باسيل: نؤيد بالمطلق مبدأ التفاوض مع اسرائيل لوقف الحرب
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
علّق رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على موضوع التفاوض مع اسرائيل، وقال: يؤيّد التيار الوطني الحر بالمطلق مبدأ التفاوض مع اسرائيل لوقف الحرب ولاستعادة حقوقه ولإحلال السلام، غير أن عملية التفاوض المباشر هي ورقة تكتيّة يمكن إستعمالها في أوانها لتحقيق غايتها، ولا يجوز التفريط بها ولا استعمالها في غير أوانها تحت ضغط العدوان الاسرائيلي ودون تحقيق وقف لإطلاق النار وعلى قاعدة تقديم التنازلات المجانية في مسلسلٍ إستسلامي وإنهزامي.

والتفاوض يكون مبرراً إذا كان سبيلاً لتحقيق الاهداف التالية:
1 – وقف الاعتداءات الاسرائيلية بالكامل برّاً وبحراً وجوّاً
 2_ انسحاب إسرائيلي كامل من كل الاراضي اللبنانية المحتلّة ضمن الحدود المعترف بها دولياً ومن ضمنها اتفاق الترسيم البحري.
3– العودة الفورية للمواطنين اللبنانيين الى بلداتهم ومنازلهم من دون قيد او شرط. 
4 – نشر الجيش على كل الحدود وكامل الأراضي اللبنانية وتسليحه بما يلزم من ضمن إستراتيجية دفاع وطني وتطبيق فوري لمبدأ حصر السلاح الفوري بيده دون غيره وحصر قرار الدولة بمؤسساتها الدستورية دون غيرها. 
5 – تحميل اسرائيل مسؤولية الأضرار الناجمة عن العدوان والمطالبة بالتعويض عنها.
6 – تحقيق مبدأ السيادة المطلقة للدولة اللبنانية على ارضها وجوّها وبحرها وكامل حقوقها في ثرواتها الوطنية الطبيعية واستثمارها بالكامل. 
7 – تثبيت مبدأ اقامة السلام الدائم والشامل والعادل مع اسرائيل من ضمن خطّة السلام العربية في بيروت (2002) وبالاستناد الى مرجعية الأمم المتحدة بقراراتها كافة، وبما يضمن عدم توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك في اطار مسار وحل عربي متكامل يضمن ايضاً عودة النازحين السوريين الى بلدهم.
التيار الوطني الحر

الأمم المتحدة

التيار الوطني

جبران باسيل

الفلسطينيين

اللبنانية

إسرائيل

الدستور

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24