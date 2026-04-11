وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر والإنتاج الزراعي في تحسّن

11-04-2026 | 04:17
وزير الزراعة: الأمن الغذائي مستقر والإنتاج الزراعي في تحسّن
طمأن وزير الزراعة، نزار هاني، إلى أن الأمن الغذائي مستقر، وأن المنتجات الزراعية متوفرة، كما أن الإنتاج المحلي يتزايد مع تحسن موسم الأمطار، وهو ما انعكس استقرارا في الأسعار التي بدأت بالتراجع، وذلك في ضوء التحذيرات العالمية من أزمة غذاء في لبنان.
وفي حديث عبر "صوت كل لبنان"، أشار هاني إلى أن "التحذيرات الأخيرة ترتبط بشكل أساسي بالمناطق الجنوبية، حيث تراجع عمل الأسواق نتيجة غياب السكان، وليس بسبب نقص في المواد الغذائية أو انقطاع الإمدادات"، مؤكدا أن "سلاسل التوريد لا تزال قائمة رغم التحديات، فيما تستمر حركة الاستيراد بشكل طبيعي مع توفر بدائل متعددة لمستلزمات الزراعة من دول عدة".

وأوضح وزير الزراعة أن لبنان بدأ فعليا بتصدير بعض المنتجات الزراعية، على أن تتوسع العملية خلال الأيام المقبلة، خصوصا عبر معبر المصنع باتجاه سوريا والأردن والعراق، مشيرا إلى أن "المرفأ يعمل بشكل طبيعي، وأن بعض الشحنات التي تمر عبر مضيق هرمز قد تأخرت، على غرار ما يحصل في مختلف الدول، لكن لا مشكلة في الاستيراد، ولبنان ليس لديه ارتباط مباشر بالمضيق".

أما في ما يتعلق بالمفاوضات المرتقبة يوم الثلاثاء المقبل، فرأى هاني أن هدفها هو وقف الاعتداءات، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وتحقيق استقرار طويل الأمد، فيما يبقى التحدي الأساسي في تنفيذ القرارات على الأرض.
وتعليقا على قرار بيروت منزوعة السلاح، نوه الوزير هاني ب"قرارات هذه الحكومة".
