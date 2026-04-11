قرار إسرائيلي جديد يخصّ بيروت.. إقرأوا آخر خبر

نقلت صحيفة هآرتس عن مصدر إسرائيلي، أمس الجمعة، أنَّ الحكومة الإسرائيلية وافقت على وقف هجماتها على العاصمة ، بطلب من ، في إطار التحضيرات لمفاوضات مباشرة مرتقبة بين الجانبين.



وقال المصدر إن " لا ترى أهدافاً عسكرية ذات أهمية داخل بيروت في المرحلة الحالية".



وفي وقت سابق الجمعة، أشارت هيئة البث الرسمية، إلى إجراء اتصالات تمهيدية بين مسؤولين إسرائيليين ولبنانيين في ، بمشاركة مسؤولين أميركيين، للتحضير لاجتماع مرتقب، وسط تمسك بوقف إطلاق النار قبل بدء المفاوضات.



بدورها، قالت الرئاسة اللبنانية إن لبنان وإسرائيل أجريا أول اتصال هاتفي بين سفيريهما في واشنطن اليوم الجمعة، بمشاركة السفير الأميركي لدى لبنان.



وأوضح البيان أن المكالمة تأتي في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق النار وبدء المفاوضات، مضيفاً أن الجانبين اتفقا على عقد أول اجتماع يوم الثلاثاء في ، بوساطة أميركية.



