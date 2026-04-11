دريان: لدرء الفتنة والالتفاف حول مؤسسات الدولة

اجرى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان اتصالات بكل من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ورئيس مجلس النواب والبطريرك الماروني بشارة الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب وشيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى.

وتم التداول معهم في أخر المستجدات على الساحة والعدوان المستمر على ، وتم التأكيد على درء الفتنة ووحدة الصف وجمع الكلمة والوعي الكامل والحذر مما يخطط له لتمزيق وحدة المسلمين واللبنانيين، والعمل على حماية الوطن انطلاقا من اتفاق الطائف والالتفاف حول مؤسسات الدولة.

كما أجرى دريان اتصالا برئيس مجلس برئيس نواف سلام، معربا له عن تضامنه ودعمه له في مواقفه الشجاعة التي تنم عن حس بالمسؤولية الوطنية، ودان اتهامه بالتخوين الذي يتعرض له كلما اتخذ قرارا وطنيا لمصلحة لبنان واللبنانيين.