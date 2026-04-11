مفتي صور وجبل عامل: دماء شهداء أمن الدولة أمانة في أعناق الجميع

أكّد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي عبدالله، خلال مشاركته في تشييع في سرايا ، أنّ "هؤلاء هم شهداء الوطن كل الوطن، شهداء الحق الذين ارتقوا في مواجهة العدو "، مشدّدًا على أنّ "دماءهم ليست خسارة بل هي عنوان كرامة وعزّة لكل اللبنانيين".

وقال عبدالله في تصريح "هؤلاء الشباب قدّموا حياتهم فداءً للوطن، وكتبوا بدمائهم صفحة من أنقى صفحات التضحية، حيث لا مكان للخوف ولا مساحة للتراجع، بل إيمان راسخ بأن الدفاع عن الأرض والإنسان هو أسمى مراتب الانتماء".

وأضاف: "إننا اليوم لا نودّع شهداء، بل نحتضن قامات ارتفعت إلى مقام الشهادة، لنقول لكل العالم إن هذا الوطن لا يُهزم ما دام فيه من يبذل روحه من أجله".

وتوقّف عند عوائل ، معتبرًا أنّ "صبرهم وصمودهم هو الامتداد الحقيقي لتضحية أبنائهم، وهم الذين يكرّمون الشهداء بثباتهم وإيمانهم، ويمنحون الوطن درسًا في العزيمة والاحتساب".

وختم عبدالله بالتأكيد أنّ "دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق الجميع، تدعو إلى مزيد من الوحدة والتماسك في مواجهة العدوان، لأن الوطن الذي يُروى بدم الشهداء، لا يمكن إلا أن يبقى حيًّا، عزيزًا، ومنتصرًا".