مفتي صور وجبل عامل: دماء شهداء أمن الدولة أمانة في أعناق الجميع

أكّد مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، خلال مشاركته في تشييع شهداء جهاز أمن الدولة في سرايا صيدا، أنّ "هؤلاء هم شهداء الوطن كل الوطن، شهداء الحق الذين ارتقوا في مواجهة العدو الإسرائيلي"، مشدّدًا على أنّ "دماءهم ليست خسارة بل هي عنوان كرامة وعزّة لكل اللبنانيين".
وقال عبدالله في تصريح "هؤلاء الشباب قدّموا حياتهم فداءً للوطن، وكتبوا بدمائهم صفحة من أنقى صفحات التضحية، حيث لا مكان للخوف ولا مساحة للتراجع، بل إيمان راسخ بأن الدفاع عن الأرض والإنسان هو أسمى مراتب الانتماء".
وأضاف: "إننا اليوم لا نودّع شهداء، بل نحتضن قامات ارتفعت إلى مقام الشهادة، لنقول لكل العالم إن هذا الوطن لا يُهزم ما دام فيه من يبذل روحه من أجله".
وتوقّف عند عوائل الشهداء، معتبرًا أنّ "صبرهم وصمودهم هو الامتداد الحقيقي لتضحية أبنائهم، وهم الذين يكرّمون الشهداء بثباتهم وإيمانهم، ويمنحون الوطن درسًا في العزيمة والاحتساب".
وختم عبدالله بالتأكيد أنّ "دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق الجميع، تدعو إلى مزيد من الوحدة والتماسك في مواجهة العدوان، لأن الوطن الذي يُروى بدم الشهداء، لا يمكن إلا أن يبقى حيًّا، عزيزًا، ومنتصرًا".