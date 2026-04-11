"الصحة" تعلن حصيلة شهداء غارتي كفرصير وزفتا

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن غارة العدو على بلدة كفرصير أدّت إلى أربعة ، من بينهم مسعف في الهيئة الصحية، إضافة إلى أربعة جرحى.

وجددت استنكارها الاستهداف المتكرر للطواقم الصحية والخرق الفاضح للقانون الإنساني الدولي، مؤكدة أن هذه الارتكابات تُوثّق في دعاوى دولية لحفظ حقوق من يضحّون بأنفسهم في سبيل الخدمة الإنقاذية الإنسانية.

وفي بيان آخر، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة العدو الإسرائيلي على بلدة زفتا قضاء أدّت إلى ثلاثة شهداء، من بينهم في الدفاع المدني اللبناني، إضافة إلى جريحين.

وأكدت الوزارة شجبها الارتفاع في عدد شهداء العاملين الصحيين الذين يسقطون في غالبية التي يشنّها العدو الإسرائيلي خلال عملهم الإنقاذي.