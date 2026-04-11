قبلان في كتاب إلى الرئيس عون: من دون تنسيق مع الرئيس بري وحزب الله لا يمكن النهوض بلبنان

وجٌه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان كتاباً مفتوحاً لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قال فيه: "إلى رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون المحترم أقول: لأننا بلحظة مصيرية تختلف عن كل لحظة لا بد من بيان الأمور كما هي، ومفادها أنّ مقسوم عامودياً بشدة، وهذا الأمر لازَمَ لبنان منذ نشأته الأولى، لدرجة أن قواه السياسية بمختلف مراحل هذا البلد ظلّت تعكس حجم الإرتباطات الإقليمية والدولية التي تعيد إنتاج لبنان وهويته ووظيفته وخياراته بطريقة تتناسب مع الإرتباط الإقليمي أو الدولي، واللافت أن أصل نشأة لبنان ارتبط بالعامل الدولي وظل كذلك بكل مراحله السياسية، بدءً من انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومات المتتالية وانتهاءً بالتوظيفات الأساسية بالدولة بما فيها قائد الجيش وحاكم المصرف المركزي ورؤساء الأجهزة الأمنية وغيرها من المواقع الحساسة سواء كانت مالية أو قضائية أو مدنية وغير ذلك".

أضاف: "منذ نشأة لبنان تمّ تركيب هذا البلد على طريقة إنتاجه القهري من الخارج وذلك بسبب انقسام وضعف الداخل، بحيث بدا لبنان صورةً خارجية أكثر منها داخلية، وبهذا السياق تمّ تشكيل السلطة الجديدة وكذا الحال فيما سبق وسط انقسام سياسي حاد ونفوذ أميركي كبير بهياكل لبنان، والبلد منذ نشأته مقسوم بالنفوذ الخارجي، ولكل خياره الإقليمي أو الدولي، كذا السلطة والفريق المتوافق معها وكذا نحن أو الفريق المختلف، لأن البلاد الصغيرة أو الضعيفة لا بد لها من ضامن إقليمي أو دولي، وهذه حقيقة جذرية بغابة النظام الدولي القائم على القوة والجبروت والغزو والإنتهاز، إلا أنّ الإختلاف يبقى بدواعي الإرتباط الخارجي وما يلزم عليه من جهة توظيفه الوطني وطبيعة الأهداف المرادة".

وتابع: "بكل إنصاف أقول: يكفي خيارنا الوطني أنّه هزم واستردّ لبنان ودولته ومؤسساته لصالح المشروع الوطني والشراكة اللبنانية دون أي انتهاز أو ضرب للثقل الوطني وطبيعة هياكله وبنيته التاريخية، وذلك بسبب توظيفنا لخيارنا الإقليمي بمصالح لبنان وما يلزم للشراكة اللبنانية الفعلية، وهذا يختلف جذرياً مع الخيار الأميركي الذي واكب الإحتلال لبيروت بمتعددة الجنسيات ومدمراتها وترسانتها بهدف حسم هوية البلد وتأكيد تبعيته للمشروع الإسرائيلي، وهذا الخيار الأميركي هو نفسه الذي دعم كل حروب إسرائيل وشاركها القتل والإبادة والخراب بكل حروب لبنان والمنطقة، وهو نفسه اليوم الذي شارك إسرائيل هذه الحرب المصيرية للشرق الأوسط وانتهى بأسوأ فشل، وهو نفسه ما يجاهر به ترامب وإدارته وكل الإدارات الأميركية السابقة لجهة أن مصلحة أميركا بالشرق الأوسط ولبنان هي مصلحة إسرائيل دون فرق، ومحسوم أنّ إسرائيل كيان إرهابي مجرم قام ويقوم على العدوان والقتل والخراب والفظاعات ولا يلتزم بأي ميثاق أو قيم، وعينه فقط على إسرائيل الكبرى ومذابحها، والفصل بين واشنطن وتل أبيب فيما خصّ مصالح لبنان كذبة لا يصدقها أحد حتى أصحابها".

وقال: "هذا يعني أن الخيار الأميركي كارثي على لبنان وما يلزم لسيادته وواقع وجوده ومستقبله، ويكفي خيانة واشنطن لكل تعهداتها لكم منذ وقف إطلاق النار، وقد أحرجتكم بشدة وداست المواثيق والمصالح الوطنية دون خجل، ويلزم على ذلك أن التبعية لواشنطن أو التنازل لها أمر كارثي يطال صميم مصالح لبنان العليا، وهذا موضع الخلاف بيننا ولو من جهة ما يلزم عليه، وهذا ما يجب تفكيكه لحماية البلد والشراكة الوطنية ومنع السقوط بأي فتنة كارثية، خاصة أنّ تراث الإسلام والمسيحية يدعم الإلفة الوطنية بقوة ويدفع نحو الشراكة الأخلاقية بكل ثبات، والمشكلة التاريخية أو المعاصرة تكمن بالأزمة السياسية والصيد الطائفي ولعبة السواتر القذرة التي توقد نار الخوف والفتنة بين الطوائف بخلاف جوهر الإنجيل والقرآن والمنطق السماوي الذي يصرّ على الإلفة والشراكة والرحمة الأبدية، وتاريخ لبنان الأهلي قبل نشأة لبنان الكيان وبعده دليل كامل على حقيقة الشراكة والإلفة العائلية وتاريخ جبل عامل مع باقي الطوائف دليل مطلق على أنّ الشراكة التامة بين الطوائف أمر محسوم ومحتوم وناجح جداً، وما من فتنة طائفة نشبت إلا وكان شيطان السياسية أساسها، سواء كان بإسم المتصرفية أو الإنتداب أو التوظيف الخارجي أو أرباب الإقطاع الداخلي".

أضاف: "حتى لا نبعد بالنقاش أقول: واضح جداً أنّ خيارات السلطة لا تتفق مع المقاومة وطبيعة نشأتها ووظيفتها رغم ما قدّمته للبنان، أقول "لا تتفق" وليس أكثر، ويوم كنت قائداً للجيش بدا واضحاً أنّك تفهم لبنان بطريقة مختلفة، وكذا الحال بعد حرب الإسناد ثم الحرب المباشرة التي وضعتكم بسدة الرئاسة الأولى، وهذا يعني أنّ العامل الدولي الجديد هو سبب الخصومة السياسية الجديدة وهذا أمر قطعي لا خلاف فيه وهو ظاهرة متتابعة لإنتاج السلطة اللبنانية تاريخياً، وما جرى منذ تاريخ وقف إطلاق النار ثمّ ما تبعه من لوائح خارجية وغارات دبلوماسية أميركية وخيارات داخلية صادمة وضعت السلطة بقلب الإتهام المباشر، لذا ومن باب النصيحة الوطنية أقول: لبنان بتركيبته الطائفية وواقعه السياسي وارتباطاته الإقليمية والدولية أكبر من أن يكون لأميركا أو غيرها من دول العالم، ومن يقرأ تواريخ الرؤساء السابقين والحكومات المتتالية ينتهي إلى حقيقة مفادها أنّ أي خصومة أو انقسام كبير بهذا البلد يعني خسارة الجميع بما في ذلك العامل الخارجي، والتاريخ اللبناني صريح بأنّ أي رئيس أو سلطة أو حكومة حتى لو كان لديها صلاحيات مطلقة أو أغلبية كاسرة لا يمكنها النهوض بهذا البلد على طريقة الخلاف الأساسي مع بعض المكونات الرئيسية في لبنان، وهذا أمر محسوم ومحتوم ومبرم وقد جرّبه كل من السادة شارل دبّاس وحبيب باشا السعد وإميل إده وألفرد نقاش وبشارة الخوري وكميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل الحلو وسليمان فرنجية والياس سركيس وبشير الجميل وأمين الجميل والياس الهراوي وإميل لحود وميشال سليمان وميشال عون وفخامتكم الآن تجرّبه وستنتهي إلى حقيقة مفادها أنّ واقع لبنان وطبيعة مكوناته أكبر من أي ارتباط دولي أو إقليمي، ويلزم عليه أنّ أي خيار يضع طوائف لبنان بوجه بعضها سيحرق لبنان، وأنت تعلم أن بداية الحرب الأهلية بدأت بالعام 1958 إنما بلغت ذروتها بالعام 1975وهذا يعني أنّ أكثر من نصف عمر لبنان حرب أهلية".

وتابع: "منع الحرب الأهلية أمر ممكن للغاية إذا فهمنا الأسباب الفاعلة أو المانعة، ولا شيء أسهل للحرب الأهلية من الإنقسام الكبير على الخيارات الوطنية التي تتعارض مع عقيدة لبنان الأخلاقية. وللتاريخ القول: لا أميركا ولا إسرائيل ولا دولة بهذا العالم تستطيع ابتلاع لبنان، وتجربة أميركا بأفغانستان والعراق والصومال دليل مطلق على ما أقول، وتجربتها بهذه الحرب أثبتت انّ العالم تغيّر وأن الأمبراطورية الأميركية تعاني من عوارض الشيخوخة الثقيلة، وهذا يعني أنّ إسرائيل التي تعتمد على واشنطن بوجودها وثقلها ستعاني من كوراث عامودية بهذا الشرق وهذا ما أثبتته هذه الحرب المصيرية، وما تقوم به المقاومة اليوم يثبت أنّ إسرائيل وداعميها يعيشون لحظة عجز استراتيجي فظيع، لدرجة أنّ الإعلام الإسرائيلي يصرخ من هول قدرة المقاومة وصمودها وعجز ترسانة إسرائيل التي تشكّل نخبة ترسانة أميركا وذروة صناعتها الحديثة.! وحضرتكم تعلم أن الترسانة الأميركية والإسرائيلية موظفة للإنجازات الإستراتيجية الكبرى، وحين تخسر بمضيق هرمز أو الخيام وبنت جبيل أو لا تستطيع تحقيق الأهداف الإستراتيجية أو لا تقدر على ابتلاع قوة جغرافية أساسية بهذا البلد هذا يعني فشلها وخسارتها وشللها الأمد وهنا يكمن سرّ المقاومة وطبيعة حاجتها الوطنية".

وقال: "هذه الحرب أوشكت على النهاية ولم يستطع لا الأميركي ولا الإسرائيلي ولا كل الدعم الإقليمي والدولي تحقيق أي هدف استراتيجي لصالح إسرائيل، وهذه أكبر مصالح لبنان وهنا تكمن الضرورة الوطنية للمقاومة، ولا قيمة للأهداف التكتيكية المعدومة التي يصرخ نتنياهو فوق أطلالها، وهذا يعني أنّ لبنان صخرة قوية وقدرة نوعية يمكن أن تستثمر فيها قوى لبنان السياسية بما في ذلك السلطة الوطنية بعيداً عن لعبة الأمم ومشاريع التبعية المختلفة، والحدث اليوم له علاقة بمفاوضات تريدها السلطة اللبنانية مع إسرائيل عبر واشنطن، ومحسوم أنّ تل أبيب وواشنطن مصلحة واحدة وطغيان واحد ولا يريدان للبنان أي قوّة أو نفوذ أو كيان سيادي أو استقلال فعلي، فيما لبنان الرسمي لا يملك أي أوراق للتفاوض، والخصومة مع المقاومة واضحة ولا تخفيها كل سواتر العالم، كما لا يمكن لأحد أن يتجاوز المقاومة بهذا العالم، وأي خطأ كبير بهذا المجال يضع لبنان بالمحرقة ولا نريد للبنان أن يحترق، والقضية هنا ليست للعنتريّة بل لبيان حقيقة الأرض وواقع البلد حتى لا يحترق لبنان، ونحن نثق بالرئيس نبيه بري وبعقله ووعيه وميزانه الذي يضبط الأشياء على العواقب وما يلزم للمصالح الوطنية، كما أنّ الثقة بالمقاومة فوق التصوّر، والنقاش هنا ليس بالتفاوض بما هو تفاوض بل بتوازنات القوة التفاوضية وأوراقها وما يلزم عليها، لأن مَن يفاوض بلا جيش على الحدود أو قوة داخلية أو وحدة وطنية أو تنسيق مع المقاومة التي تملك أهم أوراق القوة لن يستطيع أن يعطي شيئاً وسيخسر ويخسر معه وطنه، وأقصى ما يمكن أن يحصّله بهذه المفاوضات هو سمك بالبحر، والخطورة هنا بما يلزم من انقسام وطني وسياسي وتجييش داخلي وصيد إقليمي ودولي لحرق البلد، وهنا تكمن الطّامة الكبرى، لأنّ واشنطن لا تؤمن بالمفاوضات الفارغة بل بما يمكّنها من السيطرة على مراكز النفوذ في لبنان، وهي الآن تملك نفوذاً هائلاً وأنتم تعلمون ذلك بشدة، وهذا يضع مكّونات البلد بوجه بعضها البعض، لأن القضية تتعلّق بخيارات كبيرة لا يمكن لأحد أن يتفرّد بها كما هي الحال مع 17 أيار، والحل بقراءة تاريخ الرؤساء الذين سبقوا وما جرى بهذا البلد والكوارث التي أطاحت بالشعارات والأفكار الورقية، لأننا نريد أن نعيش معاً لا أن نحرق لبنان".

أضاف: "بكل صدق أقول لك: نريد أن نعيش معاً على قاعدة مصالح لبنان السيادية لا مصالح اللوائح الخارجية التي أكلت شباب وقدرة وسيادة لبنان الفعلية، ولا يأخذنّك بعض المستشارين أو النمّامين من الشوفانية أو النصائح المسمومة، لأن القضية تتعلق بكل لبنان وطبيعة تراثه وعقل طوائفه وأخلاقية وجوده وبقائه، والمثال العملي اليوم ترامب الذي تأكله الندامة لأنّ بعض حوارييه أسقطه بحرب المنطقة ثم تركه يتخبّط وسط كارثة طالت مكانة أميركا وقواعدها العسكرية فضلاً عن مستقبله السياسي الذي ينزف بشدة، والقضيّة هنا كيف نلتقي معاً ونعيش معاً ضمن دولة ضامنة للجميع بعيداً عن أي ارتهان للخارج، وهذا أكبر طموحنا بهذا البلد منذ أيام الإمام عبد الحسين شرف الدين والإمام موسى الصدر وهو أكبر طموح المجلس الشيعي والرئيس نبيه بري والسيد حسن نصر الله وهو صميم عقل حركة أمل وحزب الله، ولا شيء عندنا أهم من العائلة الوطنية التي تجمع الإسلام والمسيحية، وهو نفس النموذج العملاق الذي قدّمته المقاومة التي هزمت إسرائيل ثم تموضعت بهياكل قوتها المخفية للدفاع عن لبنان تاركةً أمر الدولة ومشروعها للشراكة الوطنية فقط وبعيداً عن أي ضغط أو استئثار، وظاهرة المقاومة بهذا المجال فريدة من نوعها بالعالم، وهذا ما تفعله اليوم مع عظمة دفاعها الأسطوري، سوى أن البعض بهذا البلد على خلاف واضح مع عقل ووظيفة المقاومة بنفس الوقت الذي لا يريد فيه للجيش أن يقوم بوظيفة المقاومة وما يلزم لسيادة لبنان، لدرجة أنّ الناس مدهوشة من سلطة تتفرّج على أخطر حرب مصيرية وأكبر دفاع سيادي ومع ذلك تتعامل مع المقاومة كجهة مجرمة وتتمنى هزيمتها.! بل هناك من لم يقبل بوقف إطلاق النار الذي تمّ بالمنطقة لأنّ ذلك يخدم المقاومة ولا يخدم السلطة كفريق سياسي.! مع أنّ ما تقوم به المقاومة فعل سيادي استراتيجي لا مثيل له، بل هو يصبّ بصميم مصالح مشروع الدولة اللبنانية، والأعذار هنا مكشوفة وممنوعة ولا يمكن تبريرها، ولأننا بلحظة مصير، ولأن التاريخ مفيد للغاية لمن يريد الإعتبار من التاريخ، نصيحتي لكم أن لا تتجاوزوا عقل الرئيس نبيه بري وفهمه الوطني والسيادي فضلاً عن التنسيق الوثيق مع المقاومة والإستفادة من عظمة أسطورتها التي تسحق ترسانة الصهاينة على كافة محاور الحدود الأمامية، وللتاريخ أقول: الرئيس نبيه بري قاد نصف قرن من المقاومة والعمل الوطني والسيادي وهو يدرك بواطن الأمور ويكاد يكون الأخبر بنوايا واشنطن وتل أبيب ويفهم جوهر لبنان وما يلزم للوحدة الوطنية والقدرات السيادية وطبيعة ما يقوم به لبنان وما يحتاجه استقلاله الناجز".

وختم: "خلاصة القول: لا يمكن لأي رئيس أو حكومة أو سلطة مهما كانت تمرير صفقة تتعارض مع المصلحة الوطنية أو الخيارات اللبنانية الكبيرة، كما لا يمكن لأحد النهوض بالبلد عن طريق التبعية لواشنطن أو الخارج، وقصة المواقف وزينة الشعارات الوطنية لا تفيد، لأنّ البلد مكشوف والكل يعرف نوايا الكل وما يُقَال بالغرف المغلقة، ولسنا ممن يخوِّنُ أحداً إلا أن القضية تتعلّق بالشروط الوطنية للسيادة اللبنانية ولا يمكن المسايرة بمصالح لبنان، وحضرتك خبير بواقع لبنان وما يلزم للقوة الوطنية السيادية، ودون تنسيق وثيق ووفاق تام مع الرئيس نبيه بري والمقاومة لا يمكن لأحد أن ينهض بأي خيار كبير أو طموح يمكن توظيفه في لبنان، ولا مصلحة لنا إلا لبنان المُستَقِلّ بكل ما يعنيه من شراكة إسلامية مسيحية بعيداً عن شياطين الخارج ولعبة الأمم".