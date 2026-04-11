خلية لـحزب الله في سوريا.. وزارة تُعلن إحباط مخطط تخريبي

تمكنت إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف أمن العاصمة دمشق. pic.twitter.com/9qxngV3rF2
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 11, 2026
جاءت العملية ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة، حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن الخلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما. pic.twitter.com/a3K2N2JCoz
— وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 11, 2026
