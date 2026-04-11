خلية لـحزب الله في سوريا.. وزارة تُعلن إحباط مخطط تخريبي

أعلنت اليوم السبت، أن إدارة ، تمكنت بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي ، من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف أمن العاصمة دمشق.





وذكر البيان أن العملية ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة، حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن الخلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما.

تمكنت إدارة مكافحة الإرهاب، بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف أمن العاصمة دمشق. — وزارة الداخلية السورية (@syrianmoi) April 11, 2026





وقالت الوزارة إنه بفضل الجهود وسرعة التنفيذ، تمكنت الوحدات من تحييد الخطر وتفكيك العبوة قبل انفجارها، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، وإلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 5 أشخاص.





وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط الخلية بـ" " اللبناني، إذ تلقى أفرادها تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد، شملت مهارات زرع العبوات الناسفة.





إلى ذلك، أعلنت أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها، تمهيدا لإحالتهم إلى المختص أصولاً.

