تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

خلية لـ"حزب الله" في سوريا.. وزارة تُعلن "إحباط مخطط تخريبي"

Lebanon 24
11-04-2026 | 07:04
A-
A+
خلية لـحزب الله في سوريا.. وزارة تُعلن إحباط مخطط تخريبي
خلية لـحزب الله في سوريا.. وزارة تُعلن إحباط مخطط تخريبي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الداخلية السورية اليوم السبت، أن إدارة مكافحة الإرهاب، تمكنت بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي بريف دمشق، من إحباط مخطط تخريبي كان يستهدف أمن العاصمة دمشق.


وذكر البيان أن العملية ثمرة متابعة أمنية دقيقة لتحركات مشبوهة داخل العاصمة، حيث نجحت الوحدات المختصة في رصد امرأة ضمن الخلية أثناء محاولتها تنفيذ عمل تخريبي عبر زرع عبوة ناسفة أمام منزل إحدى الشخصيات الدينية في محيط الكنيسة المريمية بمنطقة باب توما.
 
 


وقالت الوزارة إنه بفضل الجهود وسرعة التنفيذ، تمكنت الوحدات من تحييد الخطر وتفكيك العبوة قبل انفجارها، دون وقوع أي إصابات أو أضرار، وإلقاء القبض على جميع أفراد الخلية البالغ عددهم 5 أشخاص.


وأوضحت أن التحقيقات الأولية كشفت ارتباط الخلية بـ"حزب الله" اللبناني، إذ تلقى أفرادها تدريبات عسكرية تخصصية خارج البلاد، شملت مهارات زرع العبوات الناسفة.


إلى ذلك، أعلنت أن التحقيقات ما تزال مستمرة لكشف كامل ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها، تمهيدا لإحالتهم إلى القضاء المختص أصولاً. 
 
 
 
 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط لـ"حزب الله" يستهدف منشآت حيوية وضبط 10 مواطنين (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الكويت تحبط مخطط اغتيالات وتضبط شبكة مرتبطة بـ"حزب الله" (صور)
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الداخلية الكويتية: إحباط مخطط إرهابي وضبط شبكة مكونة من 5 مواطنين وشخص غير كويتي وأقرّ المتهمون بالتخابر والانضمام إلى "حزب الله"
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية اللبنانية: ندين ضلوع حزب الله بالـ"مخطط الإرهابي" الذي استهدف دولة الإمارات
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

وزارة الداخلية

مكافحة الإرهاب

الدينية

السورية

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:58 | 2026-04-11
Lebanon24
13:59 | 2026-04-11
Lebanon24
13:55 | 2026-04-11
Lebanon24
13:48 | 2026-04-11
Lebanon24
13:45 | 2026-04-11
Lebanon24
13:40 | 2026-04-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24