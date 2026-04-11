Advertisement

لبنان

أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات...تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة

11-04-2026 | 07:15
أمطار متفرقة وثلوج على المرتفعات...تفاصيل الطقس في الأيام المقبلة
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير منخفض جوي متوسط الفعالية مركزه تركيا مما يؤدي الى طقس ربيعي متقلب وممطر أحيانا مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية حتى فجر يوم الإثنين حيث ينحسر ويستقر الطقس، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتبارا من بعد ظهر الثلاثاء بكتل هوائية دافئة ومغبرة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وقد تلامس ال 29 درجة يوم الخميس المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين 15 و24، في طرابلس بين 13 و23 وفي زحلة بين 9 و22 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: غائم جزئيا مع ضباب محلّي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، يتحول خلال الليل الى غائم وتتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة شمال البلاد.

الأحد: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب كثيف على المرتفعات على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تشتد أحيانا اعتبارا من الظهر مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر وما فوق، تنحسر الأمطار تدريجيا خلال الليل.

الإثنين: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل.

الثلاثاء: صاف اجمالا مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتبارا من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

- الحرارة على الساحل من 13 إلى 21 درجة، فوق الجبال من3 إلى 14 درجة، في الداخل من 4 إلى 17 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: جيّد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات اعتبارا من بعد بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 70 و85 %.

- حال البحر: مائج. حرارة سطح الماء: 19°م.

- الضغط الجوي: 1018 HPA أي ما يعادل: 764 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06:13 ساعة غروب الشمس: 19:06 

 

Advertisement
