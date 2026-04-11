البزري: شهداء أمن الدولة هم شهداء كل لبنان ووحدتنا الوطنية أساس المواجهة

أكد النائب عبد الرحمن البزري في حفل تأبين شهداء أمن الدولة في سرايا صيدا، أن شهداء أمن الدولة هم شهداء كل لبنان"، معتبراً أن تدمير سرايا النبطية هو استهداف لكل المؤسسات الرسمية في الدولة.
وشدد البزري على أن مشاركته في مراسم التأبين تأتي تعبيراً عن تضامن مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، مع الشهداء ومع جميع اللبنانيين، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، نساءً أم أطفالاً، مؤكداً أن هذه العدوانية الإسرائيلية لن تثنينا عن الصمود أو التماسك.
وأشار إلى أن لبنان يواجه خطرين أساسيين، الأول يتمثل في العدوان الإسرائيلي الوحشي المستمر دون حسيب أو رقيب، والثاني في خطر التفكك الداخلي وانفراط عقد الوحدة الوطنية.
وختم البزري مؤكداً " أن تعزيز التضامن الداخلي هو السبيل لمواجهة التحديات، وأن وحدة اللبنانيين، رغم اختلافاتهم وتنوعهم، تبقى الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصون استقراره".