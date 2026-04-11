البزري: شهداء أمن الدولة هم شهداء كل لبنان ووحدتنا الوطنية أساس المواجهة

أكد النائب البزري في حفل تأبين في سرايا ، أن شهداء أمن الدولة هم شهداء كل "، معتبراً أن تدمير سرايا هو استهداف لكل المؤسسات الرسمية في الدولة.

وشدد البزري على أن مشاركته في مراسم التأبين تأتي تعبيراً عن تضامن مدينة صيدا، عاصمة الجنوب، مع ومع جميع اللبنانيين، سواء كانوا عسكريين أم مدنيين، نساءً أم أطفالاً، مؤكداً أن هذه العدوانية لن تثنينا عن الصمود أو التماسك.

وأشار إلى أن لبنان يواجه خطرين أساسيين، الأول يتمثل في العدوان الوحشي المستمر دون حسيب أو رقيب، والثاني في خطر التفكك الداخلي وانفراط عقد .

وختم البزري مؤكداً " أن تعزيز التضامن الداخلي هو السبيل لمواجهة التحديات، وأن وحدة اللبنانيين، رغم اختلافاتهم وتنوعهم، تبقى الركيزة الأساسية لحماية الوطن وصون استقراره".