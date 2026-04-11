الكتلة الوطنيّة: المفاوضات مؤشر إلى استعادة قرار الحكومة في تقرير مصير البلاد

11-04-2026 | 07:30
الكتلة الوطنيّة: المفاوضات مؤشر إلى استعادة قرار الحكومة في تقرير مصير البلاد
رحّبت "الكتلة الوطنيّة"، في بيان، ب"قرار الدولة اللبنانيّة القاضي بإطلاق المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، بما من شأنه أن يضع حدًّا للحرب الدائرة ويفتح أفقًا لإنهاء الصراع بين البلدين، خصوصًا بعد معاناة الشعب اللبناني بأكمله على مدى عقود طويلة. كما أنّ توقيت هذا القرار يؤشّر إلى استعادة الحكومة لزمام المبادرة في تقرير مصير البلاد، وتغليب مصلحتها الوطنيّة على مصالح الدول الإقليميّة".

أضافت: "‏وللمرّة الأولى منذ أكثر من أربعين عامًا، يعود لبنان، بمؤسّساته الرسميّة، ليجلس على طاولة المفاوضات، عوضًا عن أن يكون ورقةً يُفاوَض عليها من قِبل الدول الإقليميّة ولمصالحها، على حساب سيادة الدولة ومصالح شعبنا".

وجدّدت الكتلة "دعمها لرئيسَي الجمهوريّة والحكومة في هذا المسار الذي يخدم مصلحة جميع اللبنانيّين، والذي يجب أن يهدف إلى تحرير الأراضي اللبنانيّة المحتلّة من قِبل إسرائيل، ووقف اعتداءاتها، وإعادة الإعمار والاستقرار، وعودة المواطنين إلى قراهم، ونزع سلاح الميليشيات، وعلى رأسها حزب الله، من أجل إحلال السلام المستدام في لبنان والمنطقة".

