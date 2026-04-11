تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
Advertisement

لبنان

اتحاد بلديات كسروان الفتوح يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش

11-04-2026 | 07:35
اتحاد بلديات كسروان الفتوح يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش
اتحاد بلديات كسروان الفتوح يطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش photos 0
 عقد اجتماع طارئ لرؤساء بلديات كسروان الفتوح بدعوة من رئيس الاتحاد الياس البعينو، على أثر التطورات والأحداث الأخيرة، للتشاور حول استكمال التدابير والخطوات التي بدأ الاتحاد والبلديات باتخاذها منذ بداية الأزمة الراهنة.

استهلّ رئيس الاتحاد الاجتماع معزيا أبناء الوطن جراء العدوان وما خلفه من ضحايا، كما توجّه إلى رئيس بلدية يحشوش باتريك زوين بتعزية خاصة باسمه الشخصي وباسم رؤساء بلديات كسروان الفتوح بفقدان الضحيتين بيار معوض وزوجته فلافيا مراد، مشيدا ب"الروح الوطنية العالية التي تحلى بها أبناء يحشوش، وما أظهروه من تضامن وتكاتف ووعي في مواجهة هذه المحنة".

في هذا السياق، أطلع رئيس الاتحاد المجتمعين على أجواء الاجتماع الذي عقد مع نواب منطقة كسروان الفتوح ولجنة تجار جونية، ناقلا إليهم تقديرهم للجهود الدؤوبة والمسؤولة التي يبذلها رؤساء وأعضاء المجالس البلدية في كسروان الفتوح، واضعا إياهم في أجواء لقاءاته مع القوى الأمنية والعسكرية والإدارية المعنية، مؤكدا "أهمية تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات لاحتواء الأزمة والحد من تداعياتها".

كما تلا نائب رئيس الاتحاد بيار الدكاش أمام المجتمعين مضمون البيان الصادر عن نواب واتحاد بلديات كسروان الفتوح عقب الاجتماع الذي عقد.

ثم انتقل المجتمعون إلى مناقشة قانونية صلاحيات رئيس البلدية في إدارة هكذا أزمة، حيث جرى توزيع منشورات ومناقشة بعض المواد القانونية على الحاضرين، ولا سيما المادة 74 من قانون البلديات المرسوم الاشتراعي 77/118، كما تم البحث في حدود الإجراءات التي يمكن للبلدية ورئيسها اتخاذها، بما يضمن عدم تضارب الصلاحيات مع سائر الأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية.

بالإضافة إلى التطرق إلى الإجراءات المتخذة، وسبل التنسيق في ما بينهم وبين الأجهزة المعنية في الدولة اللبنانية، وإلى الصعوبات والإشكالات الأمنية والاجتماعية التي يواجهونها، فضلا عن التحديات المالية الناتجة عن أزمة التمويل التي تعاني منها البلديات منذ أكثر من ست سنوات.

وبعد طرح العديد من المشكلات والتحديات والهواجس من قبل السادة رؤساء البلديات، خلص المجتمعون إلى التوصيات التالية:

أولا: الطلب من الأجهزة الأمنية والعسكرية وضع خطة أمنية تتضمن إقامة حواجز ونقاط تفتيش، بما يواكب الإجراءات التي تتخذها البلديات ويسهم في تعزيز الطمأنينة لدى أبناء القضاء والنازحين.

ثانيا: التشدد في منع تجول السيارات غير الحاملة للوحات تسجيل، ذات الزجاج الداكن، لما لذلك من أثر في إثارة الريبة وانعدام الطمأنينة لدى المواطنين.

ثالثا: مراقبة الحركة داخل البلدات من قبل شرطة البلدية، والعمل على التثبت من هوية أي شخص جديد داخل النطاق البلدي.

رابعا: تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات، بما يرفع من فعالية عمل الشرطة البلدية بصفتها الضابطة العدلية في أوقات الأزمات، ضمن الأطر والصلاحيات القانونية، حفاظا على الأمن والاستقرار.

خامسا: التشدد في تسجيل المساكن المشغولة من قبل النازحين وفق الأصول القانونية، وعدم السماح بأي إشغال دون مستندات رسمية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية شاغلي العقارات، بما يضمن حماية الأهالي وتعزيز الأمن.

سادسا: فرض رقابة مشددة على الحركة التجارية، لا سيما بعد ورود معلومات عن وجود أنشطة تجارية غير مسجلة أصولا، بما يخلق منافسة غير مشروعة مع أبناء المنطقة من أصحاب المصالح والمؤسسات التجارية.

سابعا: التدقيق في إصدار إفادات المحتويات، وعدم منحها إلا بعد الاطلاع على المستندات القانونية، ولا سيما عقود البيع أو الإيجار، والتثبت من هوية المستفيد.

ثامنا: الطلب من وزارة الداخلية والبلديات تسريع الإجراءات الإدارية، ولا سيما ما يتعلق بتصديق قرارات تعيين الحرس الليلي، نظرا للحاجة الملحة لتعزيز التدابير الأمنية.

تاسعا: الطلب من وزارة المالية تحويل المستحقات العائدة للبلديات في أسرع وقت ممكن، دعما لصناديقها وتمكينا لها من القيام بمهامها.

وفي الختام، ناقش المجتمعون واقع التنسيق القائم بين الإدارات الأمنية والعسكرية والإدارية في الدولة اللبنانية والبلديات، حيث تم تشكيل لجنة لزيارة المسؤولين الأمنيين، تضم: رئيس الاتحاد الياس البعينو، نائب رئيس الاتحاد بيار الدكاش، رئيسة بلدية درعون هنادي مقوم، رئيس بلدية يحشوش المهندس باتريك زوين، رئيس بلدية الغينة الدكتور زياد عواد، رئيس بلدية العقيبة ألان عون، رئيس بلدية عشقوت المهندس أنطوان الشدياق، رئيس بلدية فيطرون المهندس رامي رزق، وذلك لمتابعة المواضيع التي أثيرت خلال الاجتماع لدى المراجع الرسمية الأمنية والعسكرية، إضافة إلى أي مستجدات قد تطرأ، على أن تبقى اجتماعات الاتحاد مفتوحة لمواكبة التطورات.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اتحاد بلديات كسروان–الفتوح: نحن "الضامن" للأمن والخدمات في هذه المرحلة
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
محفوض: المطلوب من الدولة وأجهزتها العسكرية الشرعية التحرك بعملية أمنية واسعة
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام: الحكومة تطلب من الأجهزة العسكرية والأمنية اتخاذ الإجراءات الفورية تنفيذاً لما ورد أعلاه ومنع القيام بأي عمليات عسكرية وتوقيف المخالفين وفق ما تفرضه القوانين
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: عقد في قصر بعبدا اجتماع أمني وخلال الاجتماع عرض قادة الاجهزة العسكرية والامنية الاوضاع وما نتج عنها من شهداء وجرحى
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:20:48 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:58 | 2026-04-11
Lebanon24
13:59 | 2026-04-11
Lebanon24
13:55 | 2026-04-11
Lebanon24
13:48 | 2026-04-11
Lebanon24
13:45 | 2026-04-11
Lebanon24
13:40 | 2026-04-11
