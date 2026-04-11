لبنان

خطوة غير عادية لقائد الجيش

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
11-04-2026 | 08:05
خطوة غير عادية لقائد الجيش
الزيارة الميدانية التي قام بها قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى الجنوب، قبل يومين، تركت ارتياحاً كبيراً لدى العسكريين، خصوصاً أنها جاءت في ذروة الحرب الإسرائيليّة على لبنان، وبعد استهداف جسر القاسمية البحري جزئياً.

في السياق، يقول عسكريون لـ"لبنان24" إنَّ زيارة هيكل إلى الجنوب أعطتهم معنويات عالية جداً، وأكدت لهم أن القيادة معهم ولم تتركهم، كما أنّ وجود هيكل إلى جانب في منطقة جنوب الليطاني التي تُعتبر خطيرة، يؤكد أن الجيش موجودٌ في كل الأماكن ولن يتراجع.

الخطوة التي قام بها هيكل تحمل إشارات أساسية وهي أن الجيش لن يترك الجنوب، كما أن وجوده هناك ثابت وأساسي لاسيما في منطقة صنّفها العدو الإسرائيلي "حمراء".

ولهذا، فإنّ الزيارة التي حصلت أكدت تمسك الدولة بالجنوب من ناحية، وثبتت وجود المؤسسة العسكرية كقوة أساسية، ما يعطي أمناً وأماناً للصامدين هناك.
المصدر: خاص "لبنان 24"
