خطوة غير عادية لقائد الجيش

الزيارة الميدانية التي قام بها العماد إلى الجنوب، قبل يومين، تركت ارتياحاً كبيراً لدى العسكريين، خصوصاً أنها جاءت في ذروة الحرب الإسرائيليّة على ، وبعد استهداف جسر البحري جزئياً.



في السياق، يقول عسكريون لـ" " إنَّ زيارة هيكل إلى الجنوب أعطتهم معنويات عالية جداً، وأكدت لهم أن القيادة معهم ولم تتركهم، كما أنّ وجود هيكل إلى جانب في التي تُعتبر خطيرة، يؤكد أن الجيش موجودٌ في كل الأماكن ولن يتراجع.



الخطوة التي قام بها هيكل تحمل إشارات أساسية وهي أن الجيش لن يترك الجنوب، كما أن وجوده هناك ثابت وأساسي لاسيما في منطقة صنّفها العدو "حمراء".



ولهذا، فإنّ الزيارة التي حصلت أكدت تمسك الدولة بالجنوب من ناحية، وثبتت وجود كقوة أساسية، ما يعطي أمناً وأماناً للصامدين هناك.

