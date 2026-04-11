لبنان
"المستقبل" يدين الزج بأعلامه في تحركات "حزب الله"!
Lebanon 24
11-04-2026
|
10:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
استنكر "
تيار
المستقبل
" في بيان، "ويدين بشكل قاطع، الأسلوب الرخيص والمشبوه بالزج بأعلامه في التحركات التي ينفذها
أنصار
"
حزب الله
" أمام السراي الحكومي، في محاولة مرفوضة للإيحاء بأن
التيار
جزء منها".
وأضاف: "إن موقف "تيار المستقبل" حاسم وحازم برفض أي تعرض لمقام رئاسة الحكومة، وبالوقوف خلفه، بما يمثله من موقع وطني ودستوري، وخط أحمر لا يجوز المس به أو استخدامه منصة لتصفية الحسابات السياسية، ويعتبر أن أي إساءة لهذا الموقع هي إساءة إلى الدولة
اللبنانية
وكل مؤسساتها".
وأردف: "يحمّل "تيار المستقبل" الجهات المنظمة لهذه التحركات كامل المسؤولية عن تكرار هذا التصرفات المشبوهة، يدعوها إلى وقف هذا التلاعب فوراً، ويذكر "تيار المستقبل" بموقفه الواضح والصريح سابقاً، حين رفض استخدام صور الرئيس الشهيد رفيق
الحريري
، والرئيس
سعد الحريري
في إضاءة صخرة الروشة، معتبراً يومها أن استغلال الرموز الوطنية والسياسية في سياقات دعائية أو فئوية أو فتنوية هو أمر مرفوض ومدان، وهو الموقف نفسه الذي يجدد التأكيد عليه اليوم في رفض استخدام أعلام التيار في غير موقعها الطبيعي، موقع الدفاع عن الدولة ومؤسساتها، وعن الشرعية والدستور، بعيداً عن كل أشكال الفوضى والتعدي على المقامات الوطنية".
