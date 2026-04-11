الحشيمي: العاصمة تستباح والمطلوب قرار الآن

اعتبر النائب في بيان ان "ما يجري في لم يعد مقبولاً سياسياً ولا وطنياً. العاصمة تُستباح، الاستفزازات تتكرّر، والمسيرات والخطاب التحريضي يطالان الدولة ورموزها والطوائف، فيما المطلوب إجراءات واضحة تعيد ضبط المشهد وتحمي الاستقرار".

اضاف:"نقولها بوضوح: أي تردّد في الحسم الأمني اليوم هو خطأ كبير يهدّد السلم الأهلي. تجربة 7 أيار ماثلة أمامنا، ولن نقبل بإعادة إنتاجها تحت أي ظرف أو ذريعة".

واكد:"نحن مع الجيش ونثق بدوره الوطني، ونقف خلف كضمانة جامعة، لكن هذا الدعم لا يعني القبول بأن يكون الجيش في موقع المتفرّج. المطلوب من ، وعلى رأسها ، أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في هذه اللحظة الدقيقة، وأن تبادر إلى خطوات حاسمة تمنع أي استباحة وتضع حدّاً للفوضى".

واشار الى ان "موقف رئيس الجمهورية واضح في حماية الاستقرار ومنع الفتنة، وهذا يتطلب من الجهات المعنية ترجمة هذا التوجّه إلى إجراءات تنفيذية صارمة على الأرض".

وختم مؤكدا ان "المرحلة لا تحتمل تردّداً ولا رماديات: إمّا دولة تفرض هيبتها وتمنع الفوضى، أو انزلاق خطير سيدفع ثمنه جميع اللبنانيين. المطلوب قرار… الآن".