الحشيمي: العاصمة تستباح والمطلوب قرار الآن

11-04-2026 | 10:35
الحشيمي: العاصمة تستباح والمطلوب قرار الآن
اعتبر النائب بلال الحشيمي في بيان ان "ما يجري في بيروت لم يعد مقبولاً سياسياً ولا وطنياً. العاصمة تُستباح، الاستفزازات تتكرّر، والمسيرات والخطاب التحريضي يطالان الدولة ورموزها والطوائف، فيما المطلوب إجراءات واضحة تعيد ضبط المشهد وتحمي الاستقرار".

اضاف:"نقولها بوضوح: أي تردّد في الحسم الأمني اليوم هو خطأ كبير يهدّد السلم الأهلي. تجربة 7 أيار ماثلة أمامنا، ولن نقبل بإعادة إنتاجها تحت أي ظرف أو ذريعة".

واكد:"نحن مع الجيش ونثق بدوره الوطني، ونقف خلف المؤسسة العسكرية كضمانة جامعة، لكن هذا الدعم لا يعني القبول بأن يكون الجيش في موقع المتفرّج. المطلوب من قيادة الجيش، وعلى رأسها قائد الجيش، أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة في هذه اللحظة الدقيقة، وأن تبادر إلى خطوات حاسمة تمنع أي استباحة وتضع حدّاً للفوضى".

واشار الى ان "موقف رئيس الجمهورية واضح في حماية الاستقرار ومنع الفتنة، وهذا يتطلب من الجهات المعنية ترجمة هذا التوجّه إلى إجراءات تنفيذية صارمة على الأرض".

وختم مؤكدا ان "المرحلة لا تحتمل تردّداً ولا رماديات: إمّا دولة تفرض هيبتها وتمنع الفوضى، أو انزلاق خطير سيدفع ثمنه جميع اللبنانيين. المطلوب قرار… الآن". 

 

مواضيع ذات صلة
الحشيمي: لبنان دفع أثمانًا باهظة بحروب خارج قرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
حواط: المطلوب من مجلس الوزراء قرار بحل "حزب الله" وإحالة المسؤولين فيه إلى القضاء
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي للقناة 15 الإسرائيلية: لا قرار حتى الآن باستهداف بنية تحتية مدنية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عن "حزب الله": لا قرار بالانخراط في التصعيد العسكري بالمنطقة حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
11/04/2026 21:21:53 Lebanon 24 Lebanon 24

