تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وسط تحركات وسط بيروت.. بيان من "الحزب" و "أمل": لعدم التظاهر!

Lebanon 24
11-04-2026 | 11:30
A-
A+
وسط تحركات وسط بيروت.. بيان من الحزب و أمل: لعدم التظاهر!
وسط تحركات وسط بيروت.. بيان من الحزب و أمل: لعدم التظاهر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أصدرت قيادتا حركة "أمل" و "حزب الله" في بيروت، مساء السبت، بياناً مشتركاً أطلقتا فيه الدعوة إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد.
 
 
ويأتي هذا البيان وسط التظاهرة التي نظمها مناصرو "الثنائي الشيعي" في وسط بيروت، اليوم السبت، حيث رُفعت شعارات منها رفض المفاوضات المُباشرة بين لبنان وإسرائيل.
 

وجاء في البيان التالي: "إن حركة أمل وحزب الله ومع التقدير العميق لصبر أهلنا النازحين وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة ومع إعتزازهم بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية ومع إحترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الإستحقاقات الجارية وحرصاً من القيادتين على الإستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار الى اي انقسام يريده العدو الإسرائيلي، فإننا ندعو أهلنا الشرفاء الى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".
الإسرائيلي

وسط بيروت

النازحين

حركة أمل

إسرائيل

الثنائي

الشيعي

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24