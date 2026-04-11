وسط تحركات وسط بيروت.. بيان من "الحزب" و "أمل": لعدم التظاهر!

أصدرت قيادتا حركة "أمل" و " " في ، مساء السبت، بياناً مشتركاً أطلقتا فيه الدعوة إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد.

ويأتي هذا البيان وسط التظاهرة التي نظمها مناصرو " " في ، اليوم السبت، حيث رُفعت شعارات منها رفض المفاوضات المُباشرة بين وإسرائيل.



وجاء في البيان التالي: "إن وحزب الله ومع التقدير العميق لصبر أهلنا وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة ومع إعتزازهم بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية ومع إحترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الإستحقاقات الجارية وحرصاً من القيادتين على الإستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار الى اي انقسام يريده العدو ، فإننا ندعو أهلنا الشرفاء الى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".