لبنان
وسط تحركات وسط بيروت.. بيان من "الحزب" و "أمل": لعدم التظاهر!
Lebanon 24
11-04-2026
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت قيادتا حركة "أمل" و "
حزب الله
" في
بيروت
، مساء السبت، بياناً مشتركاً أطلقتا فيه الدعوة إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي تمرُّ بها البلاد.
ويأتي هذا البيان وسط التظاهرة التي نظمها مناصرو "
الثنائي
الشيعي
" في
وسط بيروت
، اليوم السبت، حيث رُفعت شعارات منها رفض المفاوضات المُباشرة بين
لبنان
وإسرائيل.
وجاء في البيان التالي: "إن
حركة أمل
وحزب الله ومع التقدير العميق لصبر أهلنا
النازحين
وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كافة ومع إعتزازهم بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية ومع إحترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الإستحقاقات الجارية وحرصاً من القيادتين على الإستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار الى اي انقسام يريده العدو
الإسرائيلي
، فإننا ندعو أهلنا الشرفاء الى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها البلد".
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
Lebanon 24
بيان الحزب بشأن "سماء بيروت" يثير التساؤلات
12/04/2026 13:54:46
12/04/2026 13:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حركة أمل" تطلب من سكان جنوب لبنان البقاء في أماكنهم وعدم التوجه لقراهم
Lebanon 24
"حركة أمل" تطلب من سكان جنوب لبنان البقاء في أماكنهم وعدم التوجه لقراهم
12/04/2026 13:54:46
12/04/2026 13:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "تخريب" في وسط بيروت
Lebanon 24
مخاوف من "تخريب" في وسط بيروت
12/04/2026 13:54:46
12/04/2026 13:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
Lebanon 24
ماذا يجري بين "أمل" و "حزب الله"؟ تقريرٌ أميركي يجيب
12/04/2026 13:54:46
12/04/2026 13:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:48 | 2026-04-12
12/04/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
06:46 | 2026-04-12
12/04/2026 06:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجية مهنّئاً بالفصح: القيامة هي انتصار الحق على الباطل
Lebanon 24
طوني فرنجية مهنّئاً بالفصح: القيامة هي انتصار الحق على الباطل
06:45 | 2026-04-12
12/04/2026 06:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: نأمل أن تفي الدولة بتعهداتها وتظهر مصداقيتها بأعمالها
Lebanon 24
عودة: نأمل أن تفي الدولة بتعهداتها وتظهر مصداقيتها بأعمالها
06:32 | 2026-04-12
12/04/2026 06:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
نصار: هل اقتنع جميع اللبنانيين أن الخيار الوحيد هو لبنان؟
Lebanon 24
نصار: هل اقتنع جميع اللبنانيين أن الخيار الوحيد هو لبنان؟
06:19 | 2026-04-12
12/04/2026 06:19:37
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
16:15 | 2026-04-11
11/04/2026 04:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
13:45 | 2026-04-11
11/04/2026 01:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
16:05 | 2026-04-11
11/04/2026 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
06:48 | 2026-04-12
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:46 | 2026-04-12
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
06:45 | 2026-04-12
طوني فرنجية مهنّئاً بالفصح: القيامة هي انتصار الحق على الباطل
06:32 | 2026-04-12
عودة: نأمل أن تفي الدولة بتعهداتها وتظهر مصداقيتها بأعمالها
06:19 | 2026-04-12
نصار: هل اقتنع جميع اللبنانيين أن الخيار الوحيد هو لبنان؟
06:10 | 2026-04-12
النائب قبلان: موقفنا ثابت من التفاوض والعدوان
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
12/04/2026 13:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
12/04/2026 13:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
12/04/2026 13:54:46
Lebanon 24
Lebanon 24
