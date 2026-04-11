لبنان
آخر تصريح.. ماذا قال ماكرون عن لبنان اليوم؟
Lebanon 24
11-04-2026
|
12:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن
الرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره
الإيراني
مسعود بزشكيان، تناول التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد.
وقال ماكرون إنه حثّ بزشكيان على اغتنام فرصة المحادثات الجارية في إسلام آباد، من أجل التمهيد لمسار يؤدي إلى خفض مستدام للتوتر في المنطقة.
كما أكد
الرئيس الفرنسي
خلال الاتصال على ضرورة أن تعمل
إيران
على استعادة
حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز
في أسرع وقت ممكن
، مشددًا على أهمية هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.
وفي سياق متصل، شدد ماكرون على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بما يشمل
لبنان
، مؤكدًا دعم بلاده لجهود
الحكومة اللبنانية
باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بممارسة سيادة الدولة وتحديد مستقبل البلاد. (الجزيرة)
مواضيع ذات صلة
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
Lebanon 24
آخر تصريح.. ماذا أعلن نتنياهو عن مصير خامنئي؟
12/04/2026 13:55:01
12/04/2026 13:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر تصريح.. ماذا قال نتنياهو عن سلاح "حزب الله"؟
Lebanon 24
في آخر تصريح.. ماذا قال نتنياهو عن سلاح "حزب الله"؟
12/04/2026 13:55:01
12/04/2026 13:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر تصريح.. ماذا قال بري عن علاقته بأميركا؟
Lebanon 24
في آخر تصريح.. ماذا قال بري عن علاقته بأميركا؟
12/04/2026 13:55:01
12/04/2026 13:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا آخر ما قاله ماكرون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
Lebanon 24
هذا آخر ما قاله ماكرون عن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل
12/04/2026 13:55:01
12/04/2026 13:55:01
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كلاس في ذكرى 13 نيسان: "اليوبيل الاحمر للبلد الأبيض"
Lebanon 24
كلاس في ذكرى 13 نيسان: "اليوبيل الاحمر للبلد الأبيض"
06:53 | 2026-04-12
12/04/2026 06:53:57
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
Lebanon 24
البابا للشعب اللبنانيّ: أنا أقرب من أيّ وقت مضى إليكم
06:48 | 2026-04-12
12/04/2026 06:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
Lebanon 24
رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
06:46 | 2026-04-12
12/04/2026 06:46:31
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني فرنجية مهنّئاً بالفصح: القيامة هي انتصار الحق على الباطل
Lebanon 24
طوني فرنجية مهنّئاً بالفصح: القيامة هي انتصار الحق على الباطل
06:45 | 2026-04-12
12/04/2026 06:45:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عودة: نأمل أن تفي الدولة بتعهداتها وتظهر مصداقيتها بأعمالها
Lebanon 24
عودة: نأمل أن تفي الدولة بتعهداتها وتظهر مصداقيتها بأعمالها
06:32 | 2026-04-12
12/04/2026 06:32:53
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
16:15 | 2026-04-11
11/04/2026 04:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
13:45 | 2026-04-11
11/04/2026 01:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
Lebanon 24
حديث عن "اغتيال نعيم قاسم".. تقرير إسرائيلي يخصّ لبنان
16:05 | 2026-04-11
11/04/2026 04:05:16
Lebanon 24
Lebanon 24
