آخر تصريح.. ماذا قال ماكرون عن لبنان اليوم؟

أعلن ماكرون أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا مع نظيره مسعود بزشكيان، تناول التطورات الإقليمية وسبل خفض التصعيد.



وقال ماكرون إنه حثّ بزشكيان على اغتنام فرصة المحادثات الجارية في إسلام آباد، من أجل التمهيد لمسار يؤدي إلى خفض مستدام للتوتر في المنطقة.



كما أكد خلال الاتصال على ضرورة أن تعمل حرية وأمن الملاحة في مضيق هرمز ، مشددًا على أهمية هذا الممر الحيوي للتجارة العالمية.



وفي سياق متصل، شدد ماكرون على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار، بما يشمل ، مؤكدًا دعم بلاده لجهود باعتبارها الجهة الشرعية الوحيدة المخولة بممارسة سيادة الدولة وتحديد مستقبل البلاد. (الجزيرة)

Advertisement