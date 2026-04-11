لبنان

بعبدا تستقبل شعلة النور المقدس (صور)

Lebanon 24
11-04-2026 | 13:09
بعبدا تستقبل شعلة النور المقدس (صور)
بعبدا تستقبل شعلة النور المقدس (صور) photos 0
وصلت في السابعة مساء اليوم إلى لبنان شعلة النور المقدس من قبر السيد المسيح في القدس في طائرة هليكوبتر تابعة للجيش اللبناني حطت في مهبط الطوافات في قصر بعبدا اتية من قبرص التي وصلتها الشعلة جوا من القدس.
 
ورافق الشعلة الارشمندريت جورج يعقوب ممثلا بطريرك الروم الارثوذكس يوحنا العاشر، والمدير الإداري في اللقاء الاورثوذكسي جرجس سمعان.
 
 
وكان في استقبال الشعلة في مهبط قصر بعبدا وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ووفد من رجال الدين الأورثوذكس ضم الإرشمندريت بورفيروس إبراهيم من مطرانية زحلة، الأب  جوزف خوري من مطرانية الجنوب، الأب نكتاريوس خير الله من مطرانية بيروت، الأب حارث إبراهيم من مطرانية جبل لبنان.
 
 
كذلك، كان في الاستقبال الأمين العام للقاء الارثوذكسي النائب السابق مروان أبو فاضل على رأس وفد من اللقاء ضم السادة: سمير نعيمة، جوزيف مطر، العميد المتقاعد غبريال الصانع.
 
 ووسط  التراتيل، نقلت الشعلة من الطوافة إلى إحدى القاعات حيث أقام الوفد الديني الصلاة والقى الارشمندريت يعقوب كلمة نقل فيها تحيات البطريرك يوحنا العاشر وقال: "أيها الأحبّاء، في هذا المساء المبارك، لا بد لي أن أنقل إليكم بركة ومحبة وأدعية أبينا صاحب الغبطة البطريرك يوحنا العاشر، الذي كلّفني، رغم عدم استحقاقي، ان اذهب إلى قبرص وأجلب النور المقدّس الآتي من القبر المقدّس. باسم غبطته وبهذه المناسبة المجيدة، أتقدّم بالتهنئة أولًا إلى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وإلى جميع المسؤولين في هذا البلد، كما أهنّئ كل اللبنانيين على اختلاف أطيافهم، مسلمين ومسيحيين، وأرفع الصلاة إلى الرب، بشفاعة سيدنا البطريرك، وبصلوات السادة المطارنة أعضاء المجمع المقدّس الأنطاكي، وجميع الآباء الحاضرين معنا، أن يُنير هذا البلد بنور المعرفة الإلهية، وأن يزرع السلام والمحبة والطمأنينة في نفوس جميع اللبنانيين، التواقين إلى السلام والمحبّين للخير ولكل عمل صالح".
 
وختم: "أمسية مباركة، فصح مجيد، وكل عام وأنتم بخير. كما اتوجه، باسمي الشخصي، بالشكر الى كل من ساهم وساعد في إتمام هذه النعمة وهذه البركة التي وصلت على هذا البلد".
 
وتحدث بعده النائب السابق أبو فاضل فقال: "بما أن الصعوبات سيدة الموقف، بادر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وللمرة الثانية، فتأمن نقل النور المقدس إلى لبنان بناء على توجيهاته. فله منا جميعاً كل الشكر والتقدير والإحترام، وانا اكيد أنه سيقود السفينة اللبنانية إلى بر الأمان رغم العواصف وعواقبها، فالرئيس عون هو رئيس عابر للطوائف والمذاهب، ويستحق ان يكون عهده عهد ازدهار، ولا بد ان يصبح عهده كذلك بعد المرحلة الصعبة التي يقودها ونكرر ثقتنا به وبما يقوم به لخير هذا البلد. نوجه شكرنا وتقديرنا وإحترامنا لغبطة البطريرك يوحنا العاشر بطريرك إنطاكيا وسائر المشرق، الذي بادر أيضاً إلى التنسيق مع رأس الكنيسة الأرثوذكسية في قبرص من أجل السماح للبنانيين بالتبارك بهذا النور المقدس".
 
وأضاف: "عبركم يا معالي وزير الدفاع المستقيم الرأي، نتقدم بالتقدير للمؤسسة العسكرية لما تقدمه من تضحيات في سبيل الوطن. وهنا لا بد من تقديم الشكر للعماد رودولف هيكل قائد الجيش الذي كلف قيادة القوات الجوية نقل النور المقدس بواسطة طوافة عسكرية، وقد تمت المهمة كما تشاهدون، والحمد لله ان لبنان ابصر النور. اشكر معالي وزير العدل القبرصي كوستاس فيديريس والمطران ثيوتاوس ممثل بطريرك أورشليم في قبرص، ووكيل مطران لارنكا الأرشمندريت ستيليانوس على حسن استقبالهم لممثل صاحب الغبطة الاب جورج يعقوب، وممثل اللقاء الارثوذكسي الذي رافق الشعلة في الطوافة الاخ جرجس سمعان".
 
وتابع: "كما أشكر أيضاً الأرشمندريت جورج يعقوب رئيس دير البلمند، والأرشمندريت بورفيريوس، والآباء نكتاريوس وجوزيف وحارث وديمتري وجوستينوس، والعميد غابريال الصانع، أمين السر سمير نعيمة، المدير الإداري جرجس سمعان، والسيد جو مطر. واخيراً اشكر اخي وصديقي العميد اندره رحال المستشار الخاص لفخامة الرئيس الذي سمح بالتنسيق التام معنا، ان ينجح هذا النقل المبارك، وفي ظل توجيهات رئيس المهورية، كما اشكر مدير الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا على المتابعة الاعلامية المباشرة التي وفّرها لهذا الحدث الاستثنائي الذي يحل مرة في السنة في الاعياد الارثوذكسية".
 
وختم: "وسنبقى نقول في هذا الوطن: المسيح قام، حقا قام".
 
وعلى أثر انتهاء مراسم الاستقبال، غادرت الشعلة المقدسة قصر بعبدا حيث سيتم توزيع النور المقدس على الكنائس اللبنانية والرعايا والمؤمنين.
 
يذكر أن النور المقدس فاض في الساعة 2:15 بعد ظهر اليوم بتوقيت بيروت من قبر المسيح في كنيسة القيامة ونقلت الشعلة جوا إلى لارنكا ومنها إلى لبنان.
 
 
 
 
 
 
 
