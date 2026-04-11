تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
توضيح من جنبلاط ينشره "التقدمي".. ماذا تضمّن؟
Lebanon 24
11-04-2026
|
13:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرَ الحزب "التقدمي الإشتراكي" بياناً جاء فيه:
"تعمد بعض الأوساط المشبوهة إلى اجتزاء تصريحات للمعلم الشهيد
كمال جنبلاط
من سياقها
الزمني
، وإعادة نشرها بما يخدم أهدافاً تحريضية باطلة، متجاهلةً الظروف التاريخية والسياسية التي أحاطت بتلك المرحلة، وقد استعانت هذه الجهات بافتتاحية لصحيفة "النهار" تعود إلى عام 1958، مستحضرةً حادثة "سهل الحولة".
وفي هذا السياق، يوضّح الرئيس السابق للحزب
وليد جنبلاط
أنّه لا يتحمّل مسؤولية كلام غير دقيق، مبنياً على وقائع تاريخية غير ثابتة حول أراضي سهل الحولة، كما لا يتحمّل تبعات خلاف بين كمال
جنبلاط
وصائب سلام، يُستحضر اليوم خارج سياقه.
إنّ العلاقة التاريخية التي تجمع جنبلاط بآل سلام علاقة راسخة، عمادها الحرص المشترك على حماية
لبنان الكبير
، وصون وحدته، وترسيخ انتمائه العربي".
مواضيع ذات صلة
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24