تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

لحود معزياً بشهداء "أمن الدولة": دماؤهم ستزيد اللبنانيين تمسكاً بوحدتهم الوطنية

Lebanon 24
11-04-2026 | 13:48
A-
A+
لحود معزياً بشهداء أمن الدولة: دماؤهم ستزيد اللبنانيين تمسكاً بوحدتهم الوطنية
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تقدّم الرئيس العماد إميل لحود، في بيان، بـ"أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة" إلى عائلات شهداء المديرية العامة لأمن الدولة "الذين ارتقوا على يدّ العدو الإسرائيلي الغادر والحاقد، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في حماية أهلهم وإخوانهم في الجنوب".


وقال "إنّ هذه الدماء الزكية التي سُفكت على مذبح الوطن، تؤكد مرةً جديدة أنّ الاعتداءات الإسرائيلية لا تستهدف موقعًا أو جهازًا بعينه، بل تطال كل لبنان في أمنه واستقراره وسيادته. كما تعكس حجم التضحيات التي يبذلها أبناء المؤسسات الأمنية، الذين يواجهون الأخطار بثبات وإيمان راسخ بواجبهم الوطني".


وأكد أنّ "الشهداء سيبقون منارةً في سجل الشرف والتضحية، ودماؤهم لن تذهب سدى، بل ستزيد اللبنانيين تمسّكًا بوحدتهم الوطنية وإصرارهم على الدفاع عن أرضهم وكرامتهم".
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24