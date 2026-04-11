لحود معزياً بشهداء "أمن الدولة": دماؤهم ستزيد اللبنانيين تمسكاً بوحدتهم الوطنية

تقدّم الرئيس العماد ، في بيان، بـ"أحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة" إلى عائلات "الذين ارتقوا على يدّ العدو الغادر والحاقد، أثناء تأديتهم واجبهم الوطني في حماية أهلهم وإخوانهم في الجنوب".





وقال "إنّ هذه الدماء الزكية التي سُفكت على مذبح الوطن، تؤكد مرةً جديدة أنّ الاعتداءات لا تستهدف موقعًا أو جهازًا بعينه، بل تطال كل في أمنه واستقراره وسيادته. كما تعكس حجم التضحيات التي يبذلها أبناء المؤسسات الأمنية، الذين يواجهون الأخطار بثبات وإيمان راسخ بواجبهم الوطني".





وأكد أنّ " سيبقون منارةً في سجل الشرف والتضحية، ودماؤهم لن تذهب سدى، بل ستزيد اللبنانيين تمسّكًا بوحدتهم الوطنية وإصرارهم على الدفاع عن أرضهم وكرامتهم".

