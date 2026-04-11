كتاب مفتوح من ستريدا جعجع إلى بري.. كلام عن الطائفة الشيعية ونصرالله

توجّهت النائبة ستريدا جعجع بكتاب مفتوح إلى ، وإلى أبناء الطائفة الشيعية الكريمة، وقالت: "كتاب مفتوح إلى دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ وإلى أبناء الطائفة الشيعية الكريمة،





نقف اليوم من جديد أمام منعطفٍ تاريخيّ ومصيريّ، يتطلّب شجاعةً استثنائية وقرارًا تاريخيًا: شجاعةً في قراءة الأحداث كما هي، وقرارًا صائبًا للخروج منها.



دولة الرئيس،





ثبت بما لا يحمل أيّ شكّ أنّ الشباب الشيعي زُجّ به في حربٍ لا علاقة له بها، فدُفع إليها بقرارٍ إيرانيّ ثأرًا للوليّ الفقيه.





وفيما لا يزال الشباب الشيعي اللبناني يُقتل كلّ يوم في والجنوب والبقاع، توصّل الإيرانيون والأميركيون إلى وقف إطلاق النار، ويجلسون اليوم في إسلام آباد لتنظيم خلافاتهم صونًا لمصالح شعوبهم، وذلك خلافًا للوعد الذي أطلقته بأنها لن تذهب إلى التفاوض ما لم يتمّ وقف إطلاق النار على . ومن جديد، نكثت إيران بوعدها؛ فهي تفاوض في باكستان، فيما لا تزال النار مشتعلة في لبنان.





دولة الرئيس،





حين اغتيل الراحل لحزب الله، نصرالله، لم تُحرّك إيران، التي يموت شبابنا اليوم من أجلها، ساكنًا.





أفلا تشكّل هذه الوقائع دلالةً واضحة على أنّ إيران تتصرّف وفق مصالحها، فيما يموت شبابنا وقودًا لحروبها؟



دولة الرئيس،





أتوجّه إليكم اليوم بهذا الكتاب لأدعوكم، بكلّ صدقٍ ومحبّة، إلى لعب دورٍ تاريخيّ يحتاجه لبنان؛ دورٌ يعيد بيئةً عزيزة من لبنان إلى لبنان، بعد غربةٍ لم تجلب لها ولنا إلّا المآسي.





نحن ضمانة بعضنا البعض، ولا للاستفراد بجماعة على حساب أخرى.





نريد أن نعيش معًا، لبنانيين متساوين في الحقوق والواجبات، تحت ظلّ دولةٍ واحدة، سياجها جيشٌ واحد وسلاحٌ واحد.





وإلى أبناء الطائفة الشيعية، أختم بالقول:





لقد مررنا جميعًا، عبر تاريخنا، بأوهامٍ ورهانات، وثبت في المحصّلة أنّه لا يبقى لنا إلّا لبنان.





فاتّخذوا القرار، وأحسنوا الخيار، ونحن بانتظاركم" .

Advertisement