اتصالات لبنانية للدفع نحو التفاوض المباشر

كشف صحافي موجود داخل مقرّ المفاوضات، نقلاً عن معطيات قدّمها الجانب الأميركي، أنّ العدو يعتزم تنفيذ وقفٍ تدريجي لإطلاق النار في مختلف المناطق ، في مقابل سعي إيراني لفرض وقفٍ شامل وفوري على كامل الأراضي اللبنانية.



وبحسب هذه المعطيات، فإنّ الطرح الأميركي يقوم على إدارة التصعيد عبر التهدئة المتدرّجة، فيما يرفض الجانب هذا المسار، متمسّكاً بضرورة تثبيت وقفٍ كامل لإطلاق النار منذ اللحظة الأولى، من دون مراحل انتقالية.



وفي موازاة ذلك، أشار المصدر إلى أنّ بعض المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدّمهم رئيس الحكومة ، يجرون اتصالات مكثّفة مع الجانب الأميركي، في محاولة لفصل الملف اللبناني عن مسار المفاوضات الإقليمية، ونقله إلى إطار تفاوض مباشر مع كل من وإسرائيل.



ورغم بدء تنفيذ وقفٍ تدريجي لإطلاق النار، انطلق من والضاحية الجنوبية، يؤكد الوفد الإيراني المفاوض تمسّكه بموقفه الداعي إلى وقف شامل، معتبراً أنّ أي مقاربة جزئية لا تؤدي إلى استقرار فعلي.



وفي هذا السياق، شددت المعطيات على أنّ لا تتّجه إلى فصل ملف عن المسار التفاوضي العام، بل تعتبره جزءاً أساسياً من رؤيتها الشاملة، وترفض التعامل معه كملف منفصل أو قابل للمقايضة.

