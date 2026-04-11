تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

من الاغتراب إلى لبنان.. مبادرة "سفرة" لدعم النازحين

Lebanon 24
11-04-2026 | 15:13
A-
A+
من الاغتراب إلى لبنان.. مبادرة سفرة لدعم النازحين
من الاغتراب إلى لبنان.. مبادرة سفرة لدعم النازحين photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أمام الحرب المستمرة وهول الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي يمرّ بها لبنان، برزت مبادرة "السفرة" (Soffra) والتي تجمع بين الإغاثة الإنسانية ودعم الاقتصاد المحلي، عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، لتأمين الغذاء للمحتاجين ودعم استمرارية قطاع المطاعم والحفاظ على فرص العمل.
 

وجاءت المبادرة بدعوة من سفيرة لبنان في بريطانيا فرح بري، خلال اجتماع افتراضي عبر "Teams" شاركت فيه وزيرة السياحة لورا لحود ومسؤولون وشخصيات اقتصادية وإعلامية، إلى جانب رئيس قسم لندن في حزب الكتائب كريستيان شاوول وأصحاب مطاعم. 
 

وشدّد شاوول على وحدة اللبنانيين في الاغتراب لدعم لبنان، داعياً إلى توسيع المبادرة وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، خصوصاً لدعم قطاع المطاعم. وكشف أن المبادرة شملت نحو 19 مركز إيواء وتم خلالها تقديم حوالي 42 ألف وجبة غذائية.
وتقوم المبادرة على التعاقد مع المطاعم المحلية لتحضير وجبات متكاملة بكلفة 3 دولارات للوجبة، بما يضمن تأمين الغذاء للنازحين ودعم المؤسسات الغذائية والحد من فقدان الوظائف.
 

وقد نجحت المرحلة الأولى بجمع 200 ألف دولار وتوزيع 42 ألف وجبة ودعم 19 مركز إيواء، فيما تسعى الحملة إلى رفع الدعم ليصل إلى مليون دولار شهرياً لتلبية الاحتياجات المتزايدة.
 
 
كذلك، أُطلق الموقع الإلكتروني soffraleb.com لتسهيل التبرع واختيار المطاعم الداعمة.
 

وأكد المشاركون في ختام الاجتماع أهمية تعزيز الحضور الإعلامي للمبادرة وتشجيع اللبنانيين في الداخل والاغتراب على دعمها، لما تمثّله من نموذج تضامن يجمع بين البعد الإنساني والاقتصادي.
 
 
 
حزب الكتائب

النازحين

بريطانيا

فرح بري

الكتائب

كتائب

ساني

تابع
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24