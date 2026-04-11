لبنان

نائب بارز في "حزب الله": المفاوضات المباشرة مع إسرائيل "خطيئة كبرى" ونرفضها تماماً

Lebanon 24
11-04-2026 | 15:12
نائب بارز في حزب الله: المفاوضات المباشرة مع إسرائيل خطيئة كبرى ونرفضها تماماً
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي إن "حزب الله يرفض ذهاب لبنان إلى مفاوضات مباشرة مع إسرائيل"، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُعتبر "خطيئة كبرى".

وفي حديثٍ عبر قناة "الجزيرة"، اليوم السبت، اعتبر الموسوي أن "سلطة لبنان تنتهج خط التنازلات المجانية أمام إسرائيل"، وتابع: "قمنا بواجب السلطة في الدفاع عن لبنان بسبب الفراغ الموجود، والسلطة لم تغتنم فرصة منحتها إيران بشأن شمول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار بين أميركا وإيران".

وذكر  الموسوي أنه "لا توافق وطنياً عاماً يسمح للسلطة في لبنان بالتفاوض مباشرة"، وأضاف: "لا نريد لأحد أن يتفاوض عن لبنان، وفي الوقت نفسه لا مانع من خوض مفاوضات لكن ينبغي ألا تكون مباشرة وتحت النار". 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
"أكسيوس": بيروت وواشنطن طلبتا من إسرائيل وقفاً مؤقتاً للهجمات على "حزب الله" قبل المفاوضات المباشرة
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 13:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
صائب سلام: نرفض إطلاق "حزب الله" صواريخ على إسرائيل خارج إطار قرار الدولة
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 13:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" : مزاعم الداخلية البحرينية عارية تماما من الصحة
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 13:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله"يحرّك الشارع رفضا للمفاوضات وميقاتي يدين التعرض لرئاسة الحكومة وحملة السباب والشتائم
lebanon 24
Lebanon24
12/04/2026 13:56:50 Lebanon 24 Lebanon 24

ابراهيم ال

لبنان بات

ابراهيم ا

حزب الله

ابراهيم

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:53 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:48 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:46 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:45 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:32 | 2026-04-12 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
