معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟

طُرحت مؤخراً أقاويل عديدة تتعلق بسبب بقاء عناصر " " في قبيل استشهادهم بغارة إسرائيلية استهدفت السرايا الحكومي، أمس الجمعة.



معلومات " " قالت إن المديرية أبقت على الحد الأدنى المعقول من عسكرييها في النبطية بهدف حماية منازل وممتلكات المواطنين، مشيرة إلى أن العسكريين كانوا من المناطق المجاورة لها.



وأوضحت المصادر أن العناصر كانوا يقومون بدوريات لحماية المنازل، وقبل من الغارة، تم توقيف أحد اللصوص الذين حاولوا الدخول إلى أملاك المواطنين .



وذكرت المعلومات أن الموقوف نجا من المجزرة بسبب وقوع السجن تحت المركز المستهدف، فيما نجا الضابط المناوب المسؤول أيضاً.



وبحسب المعلومات، فإن مديرية "أمن الدولة" لم تقم بإعادة تمركز لعناصرها بل قامت بسحب عناصرها من مناطق الحافة الأمامية الحدودية في الجنوب، فيما أعدت مراكز بديلة في عند الاضطرار لذلك.



وأكدت المصادر أن بقاء عناصر "أمن الدولة" في المناطق الجنوبية لهو وسام فخر واعتزاز، لأن الأمر نابع من تأدية الواجب.