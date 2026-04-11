تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
17
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
16
o
جونية
17
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
لبنان
الجيش ماض في اجراءاته في بيروت والقرار الحكومي "لزوم ما لا يلزم"
Lebanon 24
11-04-2026
|
23:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترك
قرار مجلس الوزراء
إعلان
بيروت
منطقة منزوعة السلاح شعوراً متناقضاً في الأوساط السياسية بين فريقين: الأول ينظر إليه بارتياح، لما يخلفه من طمأنينة لدى المواطنين حيال الوضع الأمني، خصوصاً أنه يأتي ترجمة لتأكيد رئيس الجمهورية قبل أيام أن المخاوف على السلم الأهلي غير مبررة، متهماً من وصفهم بـ"البعض" بإثارة أجواء القلق من فتنة أهلية، فيما الفريق الآخر لا يأمل منه شيئاً، استناداً إلى تجربة انتشار الجيش في الجنوب، ثم انسحابه منه.
وكتبت سابين عويس في "النهار": تؤكد مراجع سياسية بارزة أن من الخطأ الربط بين انتشار الجيش في الجنوب الذي جاء بناء على قرار سياسي صدر عن الحكومة وبالإجماع بين السلطات، وأي خطة أمنية في العاصمة، مشيرة إلى أن الجيش لم يتخاذل عن القيام بواجبته في الجنوب من خلال الانتشار، إلا أن انسحابه لم يكن تنفيذاً لقرار من قيادته، بل من السلطة السياسية. فكما جاء انتشاره تنفيذاً لقرار الحكومة، كان انسحابه في السياق عينه، بعدما صدر قرار عن
مجلس الوزراء
يطلب منه إعادة التموضع والانتشار.
وتعزو المراجع هذا القرار إلى أكثر من معطى وسبب. فالانسحاب لم يكن تخاذلاً أو تراجعاً عن الواجب، وإنما جاء بناء على قرار السلطة السياسية منع الاشتباك مع الجيش
الإسرائيلي
لأكثر من سبب، أولها أن أي اشتباك من هذا النوع سيحقق الهدف الإسرائيلي باستدراج
لبنان
إلى مواجهة عسكرية بين جيشين، وفق التوقيت الإسرائيلي لا اللبناني. وثاني الأسباب أن مواجهة كهذه في ظل عدم التكافؤ ستؤدي إلى مجازر من خلال التضحية بالجيش، وإلى احتلال كل مراكزه وثكناته، بما يجعله أسيراً لمعركة غير متكافئة.
وترى المراجع أن القرار الحكومي جيد لكنه لزوم ما لا يلزم لأن الجيش يقوم بدوره في العاصمة وفي مختلف المناطق من دون الحاجة إلى قرار، وهذا الأمر يدخل في صلب واجباته، وعندما تحدث رئيس الجمهورية عن أن الأمن ممسوك وأن اليد التي ستمتد على السلم الأهلي ستقطع، كان يقول ذلك بناء على معطيات وأوامر معطاة للجيش منذ بدء الحرب، وليس للتسويق الإعلامي. وتذكّر المراجع بأن رئيس الجمهورية اتخذ الإجراءات عينها عندما كان على رأس
المؤسسة العسكرية
خلال حرب 2024.
وتؤكد المراجع أن قرار حماية المدنيين ليس مطلباً دولياً بل واجب على الجيش أن يقوم به، كاشفة أن الأمن ليس عملاً استعراضياً، بل مهمات تنفذ بصمت. وجددت التأكيد أن لا خوف من خطر اندلاع فتنة داخلية لا يتحمل أي فريق سياسي كلفتها، ولا سيما "
حزب الله
" الذي يحتاج اليوم إلى طمأنة بيئته ولملمة شتاتهم من النزوح والتهجير والدمار.
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
12/04/2026 13:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
12/04/2026 13:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
12/04/2026 13:58:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24