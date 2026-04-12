غارات ليلية.. شهداء في قانا ومعروب والقصف يشمل بلدات جنوبية عدّة

استهدف العدو منزلاً مأهولاً في بلدة معروب - ، ما أسفر عن استشهاد 6 أشخاص جلّهم من النساء والأطفال.



وذكرت المعلومات أنه جرى نقل 4 أطفال جرحى إلى المُستشفيات.



كذلك، أدت غارة معادية على منطقة الخشنة في بلدة قانا حيث استهدفت عدداً من المنازل والبنى التحتية، إلى سقوط 5 وعدد من الجرحى عملت فرق الدفاع المدني على سحبهم ونقبلهم الى مستشفيات صور.





وأغار الطيران الحربي المعادي فجراً على عيتيت والسماعية ومحرونة ومنطقة الجلاحية في بلدة وعلى معركة التي أصيب فيها ثلاثة أشخاص بجروح عمل الإسعاف الصحي على نقلهم إلى في صور.





وأغار الطيران ليلاً على وبافليه، في حين تعرضت بلدة في قضاء صور لعدد من قذائف المدفعية.





وأدت غارة من مسيرة على إلى اندلاع النيران بمولدين للكهرباء يغذيان شركة "Touch" للاتصالات، عملت فرق الإطفاء على إخمادها.