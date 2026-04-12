لهذا رفض "حزب الله" التظاهر

12-04-2026 | 01:15
لهذا رفض حزب الله التظاهر
أفادت مصادر مطلعة أن البيان الذي صدر عن "حزب الله" والرافض للدعوة إلى التظاهر جاء بعد شعور واضح لدى قيادة الحزب بأن الشارع بدأ يخرج تدريجيًا عن السيطرة.

وبحسب هذه المصادر، فإن المبادرات الفردية التي رعت ودعمت وروّجت للتحرك الشعبي في وسط بيروت كانت واسعة ومنظمة بشكل لافت، ما أدى إلى تحقيق حشد شعبي كبير فاق التوقعات.

هذا الواقع دفع الحزب إلى التدخل سريعًا عبر إصدار بيان يهدف إلى ضبط الإيقاع في الشارع ومنع أي تحركات عفوية أو ارتجالية قد تؤدي إلى تصعيد غير محسوب أو خروج الأمور عن السيطرة.

وكان صدر عن حركة "أمل" و"حزب الله" في بيروت البيان الآتي:

إنّ حركة أمل وحزب الله، ومع التقدير العميق لصبر أهلنا النازحين، وللإخوة المضيفين في العاصمة والمناطق كلّها ومع الاعتزاز بصمود المقاومين في مواجهات القرى الحدودية، ومع احترام القيادتين لمشاعر الناس وحماستها للتعبير عن موقفها من الاستحقاقات الجارية، وحرصاً من القيادتين على الاستقرار وحماية السلم الأهلي وعدم الانجرار إلى أيّ انقسام يريده العدوّ الإسرائييّ، فإنّنا ندعو أهلنا الشرفاء إلى عدم التظاهر في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها البلد".
المصدر: خاص "لبنان 24"
