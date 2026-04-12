لبنان
هل ستنخفض أسعار تذاكر الطيران قريباً؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-04-2026
|
02:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
مع كل تراجع في أسعار
النفط
، يعود السؤال نفسه إلى الواجهة: هل ستلحق تذاكر السفر بهبوط الخام بعد الحرب الاخيرة والذهاب نحو المحادثات بين الاطراف المتنازعة؟
عملياً، الجواب ليس بهذه السرعة، إذ يقول خبير اقتصادي لـ
"
لبنان24
"
أنّ السوق الجوي لا يتحرك على وقع النفط وحده، بل على إيقاع وقود الطائرات وكلفة التشغيل والطلب على الرحلات، وهذه العوامل ما زالت تضغط بقوة. لذلك، فإن أي هبوط محدود في النفط لا يكفي وحده لدفع شركات الطيران إلى خفض أسعارها سريعاً، خصوصاً في ظل اضطراب الإمدادات واستمرار القلق في سوق الطاقة".
أضاف المصدر: "المؤشرات الحالية لا توحي بانخفاض قريب وواسع في أسعار التذاكر. فمتوسط سعر وقود الطائرات العالمي ارتفع إلى نحو 209 دولارات للبرميل خلال الأسبوع الماضي، فيما بقي الطلب على السفر متماسكاً مع نمو حركة الركاب عالمياً 6.1% في شباط وبلوغ عامل الحمولة 81.4%، ما يمنح الشركات هامشاً للحفاظ على أسعار مرتفعة".
وقال: "لهذا اتجهت شركات عدة في الأيام الأخيرة إلى رفع الرسوم وتقليص بعض الرحلات بدلاً من تمرير أي انخفاض للمسافرين، كما فعلت شركات أميركية عدة. وبذلك، فإن السيناريو الأقرب في المدى
القصير
هو بقاء التذاكر مرتفعة أو متقلبة مع عروض محدودة وانتقائية، إلى حين تراجع وقود الطائرات بشكل مستدام وعودة الإمدادات إلى انتظام أوضح".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
