تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

التفاوض تحت النار: من الميدان إلى طاولة الشروط المسبقة!

جاد الحاج - Jad El Hajj

|
Lebanon 24
12-04-2026 | 04:00
A-
A+
التفاوض تحت النار: من الميدان إلى طاولة الشروط المسبقة!
التفاوض تحت النار: من الميدان إلى طاولة الشروط المسبقة! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم يكن الإعلان الإسرائيلي الأخير بشأن الانخراط في مسار تفاوضي مع لبنان حدثاً منفصلاً عن سياقه، بل جاء تتويجاً لمسارٍ استُخدمت فيه المهل الزمنية والضغط العسكري كأدوات تفاوض بحدّ ذاتها. فبعد أربعين يوماً من الانتظار، لم تكن مهلة الردّ مجرّد مماطلة، بل فترة استُنزف فيها لبنان بشرياً وميدانياً، حيث تواصلت العمليات العسكرية وسقط آلاف الضحايا، في وقت كانت فيه أبواب التفاوض تُستخدم كإطارٍ شكلي يوحي بوجود مسار سياسي، فيما كان التصعيد يتواصل بلا أي كوابح فعلية.

في هذا السياق، يبدو الموقف الإسرائيلي أقرب إلى خطوة ذات أبعاد تتجاوز الساحة اللبنانية لتخدم توازنات أوسع، إذ إن القبول المتأخر بالتفاوض يقدّم للإدارة الأميركية ورقة جاهزة في مواجهة الطرح الإيراني، مفادها أن المسار اللبناني بات منفصلاً، وأن لا ضرورة لإدراجه ضمن أي تفاوض إقليمي. وبهذا المعنى، يتحوّل لبنان من ورقة ضغط إلى ملف جانبي، يُدار على هامش التفاهمات الكبرى بدل أن يكون جزءًا منها.

في المقابل، تتقاطع هذه الخطوة مع مقاربة أميركية-إسرائيلية قائمة على فرض التفاوض تحت الضغط العسكري، بما يسمح بتجاوز شرط وقف إطلاق النار الذي تصرّ عليه طهران كمدخل لأي نقاش. من هنا، يُعاد توظيف التصعيد العسكري كأداة تفاوض أساسية، بما يفرض وقائع ميدانية تُترجم لاحقاً إلى شروط سياسية.

غير أن الإشكالية لا تتوقف عند هذا الحدّ. فالموافقة على الدخول في مفاوضات في ظلّ استمرار العمليات العسكرية تعني عملياً نقل كلفة التصعيد إلى الداخل اللبناني، وتحميل السلطة السياسية تبعات كل ما قد ينتج عنه. إذ تصبح تداعيات التصعيد جزءًا من كلفة مسار تفاوضي يجري من دون ضمانات، وفي ظلّ اختلال واضح في موازين القوى.

وبحسب مصادر سياسية مطّلعة، فإنّ خطورة ما يحصل تكمن في تحديد السقف السياسي لهذه المفاوضات قبل انطلاقها. فحين يُطرح نزع سلاح "حزب الله" كخلاصة مسبقة، فإن ذلك لا يعكس مجرد مطلب تفاوضي، بل يعيد إنتاج أهداف عسكرية لم تتحقق ميدانياً عبر نقلها إلى طاولة السياسة، الأمر الذي يفتح الباب أمام توترات داخلية، إذ يُعاد طرح ملفات خلافية كبرى في لحظة ضغط خارجي، بما يهدد بتحويل المسار التفاوضي إلى عامل انقسام داخلي بدل أن يكون مدخلاً للحل.

في ضوء ذلك، يتّضح أن الإصرار على خوض هذا المسار بالشروط الحالية لا يعبّر عن مبادرة سياسية بقدر ما يعكس اندفاعاً مفتوحاً نحو تفاوض يفتقر إلى عناصر القوة. إذ يجد لبنان نفسه أمام طاولة تفاوض دخلها مكشوفاً، بعدما جرى عملياً إسقاط أبرز أوراقه التفاوضية، والتعامل مع عناصر قوته كعبء داخلي بدل أن تكون رافعة سياسية.

وبينما كان يفترض أن يشكّل وقف إطلاق النار نقطة الانطلاق لأي مسار جدي، جرى القفز فوقه، ما أتاح للطرف المقابل إعادة ترتيب موقعه وتخفيف الضغوط عنه واستثمار الوقت لفرض وقائع إضافية على الأرض. وهنا تتبدّى المفارقة بوضوح، فبدل أن يكون التفاوض وسيلة لوقف النزيف، تحوّل إلى مظلّة تسمح باستمراره، فيما انزلق مساره نحو تثبيت وقائع مفروضة.

في المحصلة، لا يبدو أن ما يجري هو مسار تفاوضي بالمعنى التقليدي، بل إعادة تشكيل لشروط الصراع تحت عنوان التفاوض. مسارٌ يُدار بالنار وليس بالسياسة، وتُرسم نتائجه مسبقاً قبل أن تبدأ جلساته، فيما يُطلب من لبنان أن يدفع الكلفة كاملة، من أرضه ودمه، ومن تماسكه الداخلي أيضاً.
المصدر: خاص لبنان 24
لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

إسرائيل

الزمني

طهران

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد الحاج - Jad El Hajj

فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24