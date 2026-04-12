احتفالات الفصح في الكورة: قداديس وصلوات تؤكد معنى القيامة في الإيمان المسيحي

احتفلت الطوائف التي تتبع التقويم الشرقي في بأحد ، فأُقيمت للمناسبة القداديس الاحتفالية وصلاة الهجمة.





وفي في رعية السامرية، ترأس الأرشمندريت ميخائيل رزوق القداس، بحضور حشد من المؤمنين.





وبعد صلاة الهجمة وقراءة المقدس، ألقى عظة ركز فيها على معنى وأهميتها في الكنيسة المسيحية.





وترأس الأب موسى الشاطريه القداس والهيئة في كنيسة القديس نيقولاوس العجائبي في بلدة برسا، وشرح في عظته معنى صلب والقيامة التي تُعدّ من صلب العقيدة والإيمان المسيحي.





كذلك، ترأس الأب يعقوب حنين صلاة الهجمة وقداس في كنيسة القديس ساسين في بلدة عفصديق، بحضور المؤمنين.



