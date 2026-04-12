إقرأوا ما قاله إسرائيليون عن لبنان.. كلامٌ من المستوطنات

أطلق رؤساء مستوطنات إسرائيلية محاذية للبنان انتقادات مباشرة للحكومة ، مؤكدين أنهم يعيشون في حالة من التوتر.

وفي السياق، انتقد رئيس مستوطنة كريات شمونة، أفيخاي شتيرن، الحكومة الإسرائيلية لتخفيضها وتيرة الهجمات في .



وفي تصريح عبر صحيفة " " الإسرائيلية، قال شتيرن: "مستقبلنا يُحدد في بدلاً من ، علماً أننا وضعنا مصيرنا بين يدي الحكومة الإسرائيلية".





وأكمل: "لم أتحدث مع يسرائيل كاتس أو رئيس الوزراء منذ بداية الحرب. بعد أكثر من أربعين يوماً في الملاجئ، على الأقل ستكون هناك نتيجة واضحة - تفكيك وإحلال السلام لأجيال قادمة".





بدوره، وقال رئيس مستوطنة المطلة دافيد أزولاي لـ" أحرونوت": "نحن نعيش في توتر شديد. لا نسمع أي صوت للجيش ، ولا توجد مدافع".





