ستصل إلى 29 درجة... الحرارة سترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذا الموعد

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ كتلاً هوائية باردة ورطبة نسبيا تؤثر على والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس ربيعي متقلّب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من يوم غد الإثنين، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من ظهر الثلاثاء بكتل هوائية دافئة ومغبرة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وقد تلامس ال ٢٩ درجة يوم الخميس المقبل.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بين ١٥ و ٢٤، في بين ١٣ و ٢٣ وفي بين ٩ و٢٢ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد:

غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد ، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل.

الإثنين:

غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات صباحا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم معارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.

الثلاثاء:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.

الأربعاء:

غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات في المناطق الجنوبية ،كما تنشط الرياح فتقارب ال ٦٠كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.