|
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
15
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
لبنان
إقتصاد
لبنان
ستصل إلى 29 درجة... الحرارة سترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذا الموعد
Lebanon 24
12-04-2026
|
05:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ كتلاً هوائية باردة ورطبة نسبيا تؤثر على
لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس ربيعي متقلّب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من يوم غد الإثنين، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من ظهر الثلاثاء بكتل هوائية دافئة ومغبرة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وقد تلامس ال ٢٩ درجة يوم الخميس المقبل.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في
بيروت
بين ١٥ و ٢٤، في
طرابلس
بين ١٣ و ٢٣ وفي
زحلة
بين ٩ و٢٢ درجة.
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:
غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد ، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل.
الإثنين:
غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات صباحا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم معارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء:
قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
الأربعاء:
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات في المناطق الجنوبية ،كما تنشط الرياح فتقارب ال ٦٠كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.
مواضيع ذات صلة
بعد حرارة ستصل إلى 24 درجة الطقس سينقلب.. منخفضان جويان سيضربان لبنان في هذا الموعد
بعد حرارة ستصل إلى 24 درجة الطقس سينقلب.. منخفضان جويان سيضربان لبنان في هذا الموعد
الحرارة ستصل إلى 8 درجات.. كتل قطبية ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
الحرارة ستصل إلى 8 درجات.. كتل قطبية ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة حتى الخميس
طقس مستقر وارتفاع بدرجات الحرارة حتى الخميس
ارتفاع ملحوظ في عمليات الترحيل بألمانيا خلال السنوات الأخيرة
ارتفاع ملحوظ في عمليات الترحيل بألمانيا خلال السنوات الأخيرة
الحوض الشرقي
لبنان وا
طرابلس
بيروت
زحلة
الري
حيان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب
بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آلياتنا وعرقلوا حركتنا
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آلياتنا وعرقلوا حركتنا
استهداف منزلين في سجد بغارتين إسرائيليتين
استهداف منزلين في سجد بغارتين إسرائيليتين
بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى
بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى
عن عملية التعليم واستمرارها.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
عن عملية التعليم واستمرارها.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
أيضاً في لبنان
13:13 | 2026-04-12
بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب
12:55 | 2026-04-12
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آلياتنا وعرقلوا حركتنا
12:38 | 2026-04-12
استهداف منزلين في سجد بغارتين إسرائيليتين
12:24 | 2026-04-12
بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى
11:41 | 2026-04-12
عن عملية التعليم واستمرارها.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
11:29 | 2026-04-12
المجلس الوطني الأرثوذكسي عايد بالفصح: الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع للعودة إلى حضن الوطن
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
