تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

ستصل إلى 29 درجة... الحرارة سترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذا الموعد

Lebanon 24
12-04-2026 | 05:16
A-
A+
ستصل إلى 29 درجة... الحرارة سترتفع بشكلٍ ملحوظ في هذا الموعد
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، أنّ كتلاً هوائية باردة ورطبة نسبيا تؤثر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي الى طقس ربيعي متقلّب مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية. يستقر الطقس تدريجيا اعتبارا من يوم غد الإثنين، ومن المتوقع أن تتأثر المنطقة اعتباراً من  ظهر الثلاثاء بكتل هوائية دافئة ومغبرة تؤدي الى ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وقد تلامس ال ٢٩ درجة يوم الخميس المقبل. 
 
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر نيسان في بيروت بين ١٥ و ٢٤، في طرابلس بين ١٣ و ٢٣ وفي زحلة بين ٩ و٢٢ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد:  
غائم جزئيًاً الى غائم أحياناً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة خاصة شمال البلاد مع احتمال حدوث برق ورعد ، كما تنشط الرياح أحيانا وتتساقط بعض الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠ متر وما فوق ، تنحسر الأمطار تدريجياً خلال الليل.
الإثنين:  
غائم جزئياً مع ضباب محلي على المرتفعات صباحا يتحول خلال النهار الى قليل الغيوم معارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل وانخفاض نسبة الرطوبة.
الثلاثاء:  
قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع نسبة رطوبة منخفضة وارتفاع ملموس بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد فتقارب ال ٥٠كم/س مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء.
الأربعاء:  
غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية بحدود ال ٤ درجات في المناطق الجنوبية ،كما تنشط الرياح فتقارب ال ٦٠كم/س وتكون محملة بطبقات من الغبار.
 
 
مواضيع ذات صلة
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-04-12
Lebanon24
12:55 | 2026-04-12
Lebanon24
12:38 | 2026-04-12
Lebanon24
12:24 | 2026-04-12
Lebanon24
11:41 | 2026-04-12
Lebanon24
11:29 | 2026-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24