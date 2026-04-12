تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رئيس الهيئة التنفيذية لـ"أمل": المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

Lebanon 24
12-04-2026 | 06:46
A-
A+
رئيس الهيئة التنفيذية لـأمل: المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية
رئيس الهيئة التنفيذية لـأمل: المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني خلال احتفال تأبيني عن ارواح شهداء المجازر الإسرائيلية، على أن "موقف الحركة من المفاوضات مع العدو الصهيوني لم يعد خافياً، فهي عبّرت عنه بوضوح في بياناتها الأخيرة، وتؤكد موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو الإسرائيلي، وأن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به إسرائيل في أي من بنوده".



وجدد "مواقف الرئيس نبيه بري عن ثوابت حركة أمل التي تقوم على التمسك بالقرار 1701 ورفض أي مسار تفاوضي تحت النار"، معتبراً أن "أي دعوة لمفاوضات مباشرة في ظل استمرار الاعتداءات هي ذهاب إلى المجهول". وشدد على أن "وقف إطلاق النار هو الشرط الأساسي لأي تفاوض، والتفاوض تحت النار غير مقبول ولا مبرر له". وتحدث عن "خروق العدو الصهيوني في 8 نيسان والاعتداءات على النبطية واستهداف السراي الحكومي، إضافة إلى الاعتداءات الممتدة من الجنوب إلى البقاع وبعلبك والهرمل، وذلك يعكس سياسة فرض التفاوض بالقوة".



وشدد على أن "المطلوب هو التمسك بالقرار 1701، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب العدو من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى، بما يتيح للدولة والمقاومة صياغة مرحلة ما بعد التحرير"، مؤكداً "وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وأهمية الوحدة الوطنية التي أرساها الإمام موسى الصدر وثبّتها الرئيس نبيه بري"، محذراً من "استغلال ملف المهجرين".



وتوجه إلى "المشككين وأولئك الذين لم يقرأوا ميثاق حركة أمل ولم يتوقفوا عند تاريخ كُتب بالدم، نقول: لا تُقاس حركة امل بالشعارات والكلام بل بالافعال وبالتضحيات، فحركة أمل وُلدت من رحم المعاناة، وآلاف الشهداء ارتقوا دفاعاً عن الأرض والكرامة، من رب الثلاثين إلى بنت جبيل ومن عين البنية إلى كل أرض الجنوب. هناك كانت التضحيات، والميدان هو الشهادة، والتاريخ هو الوثيقة".
Advertisement
الرئيس نبيه بري

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

نبيه بري

المقاومة

إسرائيل

الشهداء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:13 | 2026-04-12
Lebanon24
12:55 | 2026-04-12
Lebanon24
12:38 | 2026-04-12
Lebanon24
12:24 | 2026-04-12
Lebanon24
11:41 | 2026-04-12
Lebanon24
11:29 | 2026-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24