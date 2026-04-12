رئيس الهيئة التنفيذية لـأمل: المطلوب هو التمسك بالقرار 1701 ووقف الاعتداءات الإسرائيلية

شدد رئيس الهيئة التنفيذية لحركة "أمل" مصطفى الفوعاني خلال احتفال تأبيني عن ارواح المجازر ، على أن "موقف الحركة من المفاوضات مع العدو الصهيوني لم يعد خافياً، فهي عبّرت عنه بوضوح في بياناتها الأخيرة، وتؤكد موقفها الرافض لأي شكل من أشكال التفاوض المباشر مع العدو ، وأن لجنة الميكانيزم تبقى الإطار العملي والتنفيذي لوقف العدوان والعودة لتطبيق كامل بنود وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به في أي من بنوده".







وجدد "مواقف عن ثوابت حركة أمل التي تقوم على التمسك بالقرار 1701 ورفض أي مسار تفاوضي تحت النار"، معتبراً أن "أي دعوة لمفاوضات مباشرة في ظل استمرار الاعتداءات هي ذهاب إلى المجهول". وشدد على أن "وقف إطلاق النار هو الشرط الأساسي لأي تفاوض، والتفاوض تحت النار غير مقبول ولا مبرر له". وتحدث عن "خروق العدو الصهيوني في 8 نيسان والاعتداءات على النبطية واستهداف السراي الحكومي، إضافة إلى الاعتداءات الممتدة من الجنوب إلى البقاع وبعلبك والهرمل، وذلك يعكس سياسة فرض التفاوض بالقوة".







وشدد على أن "المطلوب هو التمسك بالقرار 1701، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب العدو من الأراضي ، وإعادة الأسرى، بما يتيح للدولة والمقاومة صياغة مرحلة ما بعد التحرير"، مؤكداً "وحدة الموقف الوطني في مواجهة الاحتلال وأهمية الوحدة الوطنية التي أرساها الإمام موسى الصدر وثبّتها الرئيس "، محذراً من "استغلال ملف المهجرين".







وتوجه إلى "المشككين وأولئك الذين لم يقرأوا ميثاق حركة أمل ولم يتوقفوا عند تاريخ كُتب ، نقول: لا تُقاس حركة امل بالشعارات والكلام بل بالافعال وبالتضحيات، فحركة أمل وُلدت من رحم المعاناة، وآلاف ارتقوا دفاعاً عن الأرض والكرامة، من رب الثلاثين إلى بنت جبيل ومن عين البنية إلى كل أرض الجنوب. هناك كانت التضحيات، والميدان هو الشهادة، والتاريخ هو الوثيقة".

Advertisement