|
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
14
o
جبيل
16
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
11
o
بشري
10
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
لبنان
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
Lebanon 24
12-04-2026
|
07:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب
إيلي
خنيصر، تقريره بشأن وضع الطقس في
لبنان
والمنطقة ليومَي الاثنين والثلاثاء 13 و14 نيسان، وجاء فيه:
يستمر الطقس المتقلب، اليوم الأحد، مع امطار متفرقة، وتنحسر يوم الاثنين مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.
من المنتظر ان تنشط رياح جنوبية شرقية مصدرها الربع الخالي في شبه
الجزيرة
العربية، نحو الاردن وسيناء يقابلها تمدّد كتل حارة من صحراء مصر وليبيا شرقاً، الامر الذي سيرفع درجات الحرارة في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن اعتباراً من يوم الثلاثاء ولغاية يوم السبت صباحاً من الاسبوع المقبل، وستشتد فعالية الكتل الدافئة بين الأربعاء ظهراً ويوم الجمعة، لتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة فتصل الحرارة في
البقاع
الى 27 درجة وفوق الجبال الغربية 24-25 درجة، وفي
الشمال
26-28 وفي الساحل الوسط 28-29 درجة، اما في الجنوب 30-31 درجة، سوف تترافق هذه الرياح الخماسينيّة مع غبار ابيض سيغطي لبنان والمنطقة بنسبة 80%.
تنحسر هذه الموجة يوم السبت وتتراجع الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 و9 درجات وتتهيأ الاجواء للأمطار الموحلة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
Lebanon 24
"الوضع ما رح يبقى هيك"... الأب خنيصر عن الطقس: "حضروا حالكن البرد القارس راجع"
12/04/2026 20:27:19
12/04/2026 20:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
لا منخفضات جوية في القسم الأول من آذار.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة
Lebanon 24
لا منخفضات جوية في القسم الأول من آذار.. هذا ما كشفه الأب خنيصر عن طقس الأيام المُقبلة
12/04/2026 20:27:19
12/04/2026 20:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى 8 درجات.. كتل قطبية ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الحرارة ستصل إلى 8 درجات.. كتل قطبية ستضرب لبنان هذا ما كشفه الأب خنيصر
12/04/2026 20:27:19
12/04/2026 20:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار مستمرة: منخفضان جديدان نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
Lebanon 24
الأمطار مستمرة: منخفضان جديدان نحو لبنان.. هذا ما كشفه الأب خنيصر
12/04/2026 20:27:19
12/04/2026 20:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
16:15 | 2026-04-11
11/04/2026 04:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
13:45 | 2026-04-11
11/04/2026 01:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:13 | 2026-04-12
بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب
12:55 | 2026-04-12
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آلياتنا وعرقلوا حركتنا
12:38 | 2026-04-12
استهداف منزلين في سجد بغارتين إسرائيليتين
12:24 | 2026-04-12
بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى
11:41 | 2026-04-12
عن عملية التعليم واستمرارها.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
11:29 | 2026-04-12
المجلس الوطني الأرثوذكسي عايد بالفصح: الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع للعودة إلى حضن الوطن
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
12/04/2026 20:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
12/04/2026 20:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
12/04/2026 20:27:19
Lebanon 24
Lebanon 24
