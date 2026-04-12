غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس

نشر المتخصص في الأحوال الجويّة الأب خنيصر، تقريره بشأن وضع الطقس في والمنطقة ليومَي الاثنين والثلاثاء 13 و14 نيسان، وجاء فيه:



يستمر الطقس المتقلب، اليوم الأحد، مع امطار متفرقة، وتنحسر يوم الاثنين مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة.

من المنتظر ان تنشط رياح جنوبية شرقية مصدرها الربع الخالي في شبه العربية، نحو الاردن وسيناء يقابلها تمدّد كتل حارة من صحراء مصر وليبيا شرقاً، الامر الذي سيرفع درجات الحرارة في لبنان وسوريا وفلسطين والاردن اعتباراً من يوم الثلاثاء ولغاية يوم السبت صباحاً من الاسبوع المقبل، وستشتد فعالية الكتل الدافئة بين الأربعاء ظهراً ويوم الجمعة، لتبلغ ذروتها يومي الخميس والجمعة فتصل الحرارة في الى 27 درجة وفوق الجبال الغربية 24-25 درجة، وفي 26-28 وفي الساحل الوسط 28-29 درجة، اما في الجنوب 30-31 درجة، سوف تترافق هذه الرياح الخماسينيّة مع غبار ابيض سيغطي لبنان والمنطقة بنسبة 80%.

تنحسر هذه الموجة يوم السبت وتتراجع الحرارة بمعدل يتراوح بين 5 و9 درجات وتتهيأ الاجواء للأمطار الموحلة.



