طلب منهما الصعود إلى سيارته... وهذا ما فعله بهما!

أفادت مندوبة " "، أنّ مجهولاً كان يقود سيارة رباعية الدفع من نوع "BMW X5"، زجاجها داكن، عمد فجر اليوم، إلى سلب شابين سوريين عند بولفار .

وفي التفاصيل، كان الشابان ينتظران سيارة "أجرة" بعد إنتهاء عملهما، فتوقّف سائق الـ"BMW X5" أمامهما، وترجّل من سيارته، وادّعى أنّه عنصر أمنيّ، وطلب منهما هويتهما.

وأضافت المعلومات أنّ الشخص المجهول طلب من الشابين السوريين الصعود إلى السيارة لنقلهما إلى وجهتما، لكنه شهر مسدساً حربيّاً في وجههما، وسلبهما أموالهما ومقتنياتهما، ولاذ بالفرار.