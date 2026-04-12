لبنان

تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟

Lebanon 24
12-04-2026 | 09:26
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
ذكر موقع ""I24news" الإسرائيليّ، أنّه من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء المُقبل في واشنطن، مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل، والتي من المفترض أن تؤدي في نهايتها إلى اتفاق سلام تاريخي بين البلدين".
 
وأشار الموقع، إلى أنّ "المفاوضات تتمحور حول نزع سلاح "حزب الله"، وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان".

وقال: "من لن يكون في هذه المحادثات ولكنه سيؤثر من بعيد هو أقوى سياسي حالياً في لبنان، نبيه بري رئيس مجلس النواب وزعيم حركة "أمل".
 
وأشار الموقع الإسرائيليّ، إلى أنّ "بري يتولى هذا المنصب منذ أكثر من ثلاثة عقود، وكل ما يحدث في لبنان يمرّ من خلاله".
 
وأضاف: "بري، كما ذُكر، يُعتبر من أقوى الشخصيات وأكثرها تأثيراً وقدمًا في النظام السياسي اللبناني، وهو حليف رئيسي لـ"حزب الله". بذلك، يمتلك قوة سياسية تتيح له تشكيل أو تأخير أو دفع أي خطوة سياسية مهمّة مع لبنان".
 
وقال الموقع: "بالنسبة لإسرائيل، يعرض بري موقف معارضة مبدئي حيث يطالب بانسحاب إسرائيلي وتطبيق الاتفاقات القائمة. لكن في الوقت عينه، ينقل أيضًا رسائل تهدئة، خصوصًا عندما يقدّر أن حربًا شاملة ستلحق أضرارًا جسيمة بلبنان وتعرقل مصالح كافة الأطراف. أي أنه يعارض إسرائيل، لكن دون الوصول إلى عتبة الحرب".
 
وختم قائلاً: "قبل المفاوضات في واشنطن، يُعتبر نبيه بري الشخصية الرئيسية التي قد تقرر مصير دولة الأرز، سواء أكان لبنان سيخطو خطواته الأولى نحو الغرب، أم سيبقى مرتبطاً بالمحور الشيعي".
 
 




