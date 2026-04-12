لبنان
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
Lebanon 24
12-04-2026
|
09:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع ""I24news" الإسرائيليّ، أنّه من المتوقع أن تبدأ يوم الثلاثاء المُقبل في
واشنطن
، مفاوضات مباشرة بين
لبنان
وإسرائيل، والتي من المفترض أن تؤدي في نهايتها إلى اتفاق سلام تاريخي بين البلدين".
وأشار الموقع، إلى أنّ "المفاوضات تتمحور حول نزع سلاح "
حزب الله
"، وانسحاب
إسرائيل
من
جنوب لبنان
".
وقال: "من لن يكون في هذه المحادثات ولكنه سيؤثر من بعيد هو أقوى سياسي حالياً في لبنان،
نبيه بري
رئيس مجلس النواب وزعيم حركة "أمل".
وأشار الموقع الإسرائيليّ، إلى أنّ "
بري
يتولى هذا المنصب منذ أكثر من ثلاثة عقود، وكل ما يحدث في لبنان يمرّ من خلاله".
وأضاف: "بري، كما ذُكر، يُعتبر من أقوى الشخصيات وأكثرها تأثيراً وقدمًا في النظام السياسي اللبناني، وهو حليف رئيسي لـ"حزب الله". بذلك، يمتلك قوة سياسية تتيح له تشكيل أو تأخير أو دفع أي خطوة سياسية مهمّة مع لبنان".
وقال الموقع: "بالنسبة لإسرائيل، يعرض بري موقف معارضة مبدئي حيث يطالب بانسحاب إسرائيلي وتطبيق الاتفاقات القائمة. لكن في الوقت عينه، ينقل أيضًا رسائل تهدئة، خصوصًا عندما يقدّر أن حربًا شاملة ستلحق أضرارًا جسيمة بلبنان وتعرقل مصالح كافة الأطراف. أي أنه يعارض إسرائيل، لكن دون الوصول إلى عتبة الحرب".
وختم قائلاً: "قبل المفاوضات في واشنطن، يُعتبر
نبيه
بري الشخصية الرئيسية التي قد تقرر مصير دولة
الأرز
، سواء أكان لبنان سيخطو خطواته الأولى نحو الغرب، أم سيبقى مرتبطاً بالمحور
الشيعي
".
مواضيع ذات صلة
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
Lebanon 24
هذا ما قد يُجبر عليه لبنان.. تقريرٌ لافت!
12/04/2026 20:27:05
12/04/2026 20:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: القوة التي نفذت إنزال النبي شيت جمعت رفاة بحثا عن الطيار رون آراد
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي: القوة التي نفذت إنزال النبي شيت جمعت رفاة بحثا عن الطيار رون آراد
12/04/2026 20:27:05
12/04/2026 20:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
Lebanon 24
وصول رئيس الحكومة نواف سلام إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
12/04/2026 20:27:05
12/04/2026 20:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى مغادرته قصر بعبدا: بوجود فخامة الرئيس "فينا نطّمن"
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري لدى مغادرته قصر بعبدا: بوجود فخامة الرئيس "فينا نطّمن"
12/04/2026 20:27:05
12/04/2026 20:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب
Lebanon 24
بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب
13:13 | 2026-04-12
12/04/2026 01:13:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آلياتنا وعرقلوا حركتنا
Lebanon 24
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آلياتنا وعرقلوا حركتنا
12:55 | 2026-04-12
12/04/2026 12:55:38
Lebanon 24
Lebanon 24
استهداف منزلين في سجد بغارتين إسرائيليتين
Lebanon 24
استهداف منزلين في سجد بغارتين إسرائيليتين
12:38 | 2026-04-12
12/04/2026 12:38:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى
Lebanon 24
بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى
12:24 | 2026-04-12
12/04/2026 12:24:39
Lebanon 24
Lebanon 24
عن عملية التعليم واستمرارها.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
Lebanon 24
عن عملية التعليم واستمرارها.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
11:41 | 2026-04-12
12/04/2026 11:41:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الأكثر قراءة
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
09:39 | 2026-04-12
12/04/2026 09:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
Lebanon 24
معلومات مهمة.. ماذا حصل قبل استهداف "أمن الدولة"؟
16:15 | 2026-04-11
11/04/2026 04:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
Lebanon 24
مسلحون لـ"حزب الله" ينتشرون
03:45 | 2026-04-12
12/04/2026 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
Lebanon 24
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
05:57 | 2026-04-12
12/04/2026 05:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
Lebanon 24
تعليمات إسرائيلية صدرت بشأن بيروت.. هذا ما تم إعلانه
13:45 | 2026-04-11
11/04/2026 01:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أيضاً في لبنان
13:13 | 2026-04-12
بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب
12:55 | 2026-04-12
اليونيفيل: جنود إسرائيليون صدموا آلياتنا وعرقلوا حركتنا
12:38 | 2026-04-12
استهداف منزلين في سجد بغارتين إسرائيليتين
12:24 | 2026-04-12
بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى
11:41 | 2026-04-12
عن عملية التعليم واستمرارها.. بيان جديد لوزارة التربية هذه تفاصيله
11:29 | 2026-04-12
المجلس الوطني الأرثوذكسي عايد بالفصح: الفرصة ما زالت متاحة أمام الجميع للعودة إلى حضن الوطن
فيديو
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
Lebanon 24
إنقاذ مثير.. وقع عن علو 50 قدما وهكذا نجا
02:43 | 2026-04-10
12/04/2026 20:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
Lebanon 24
غارة إسرائيلية استهدفت الشيّاح
18:35 | 2026-04-08
12/04/2026 20:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
Lebanon 24
ترفض أن تكون زوجة ثانية.. فنانة شهيرة تكشف سبب تأخرها في الزواج (فيديو)
04:56 | 2026-04-08
12/04/2026 20:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
