الجيش الإسرائيليّ: "حزب الله" يستخدم مستشفى بنت جبيل لأغراض عسكريّة

زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "قوات لواء غفعاتي العاملة في ، رصدت في وقت سابق من هذا الأسبوع نشاطًا عسكريًا لعناصر من داخل في جنوب حيث قام عدد من العناصر بإطلاق النار من نافذة المستشفى باتجاه القوات. قواتنا اغلقت الدائرة سريعًا حول هؤلاء، وقضت على 20 منهم بشكل دقيق".



وادعى أدرعي أنّه "بعد ذلك، داهمت القوات الإسرائيليّة مجمع المستشفى وعثرت داخله على مخزون من الوسائل القتالية".





وأضاف: "استخدم "حزب الله" مجمع ومحيطه القريب بشكل منهجي ومتواصل لأغراض عسكرية، في خرق جسيم للقانون الدولي حيث قام بنقل وسائل قتالية عبر مجمع المستشفى وقام بتخزين وسائل قتالية داخل مجمع المستشفى واستخدم مرافق المستشفى كنقاط مراقبة وأماكن اختباء للعناصر".



وتابع: "يستخدم "حزب الله" بشكل منهجي المرافق الصحية وسيارات الإسعاف لأغراض عسكرية، ما يشكل خرقًا للقانون الدولي ويعرض السكان المدنيين للخطر وقد حذرت شخصيًا من ذلك اكثر من مرة".

🔸رصدت قوات لواء غفعاتي العاملة بجنوب لبنان في وقت سابق من هذا الأسبوع نشاطًا عسكريًا لعناصر حزب الله من داخل المستشفى الحكومي في بنت جنوب لبنان حيث قام عدد من العناصر الأرهابية بإطلاق النار من نافذة… — (@AvichayAdraee) April 12, 2026