معطيات ميدانية تفتح الاحتمالات: هل يخسر "حزب الله" بنت جبيل؟

تشهد جبهة " " مرحلة حساسة في ظل محاولات مستمرة لقوات للتوغل والسيطرة على ما تبقى من أحياء المدينة، حيث تدور اشتباكات عنيفة مع مقاتلي " "، بالتوازي مع قصف مدفعي يستهدف أطراف المدينة ومداخلها ومحيط عدد من القرى المجاورة.



في هذا السياق الميداني المتصاعد، تشير معطيات متقاطعة إلى إعادة تموضع تنفذها وحدات من "حزب الله" على الأرض، ما يفتح المجال أمام قراءات متعددة لطبيعة هذه التحركات.



وبحسب المعطيات، سُجّل انسحاب وحدات من "قوة " من مواقع متقدمة، بالتوازي مع تحركات تغطية نفذها مقاتلون لتأمين الانسحاب وإعادة الانتشار ضمن خطوط دفاعية خلفية، وهو ما يطرح تساؤلات حول دلالات هذه الخطوة في هذا التوقيت، وما إذا كانت مرتبطة بانهيار ميداني تشهده جبهة بنت .



في المقابل، لا يمكن فصل هذه الخطوة، وفق تقديرات ميدانية، عن احتمال اعتماد تكتيكات مركّبة تتجاوز مفهوم الانسحاب التقليدي، لتشمل سيناريوهات أكثر تعقيداً، من بينها الاستدراج أو التمهيد لعمليات نوعية، ما يبقي المشهد مفتوحاً على احتمالات تتجاوز القراءة المباشرة للتحركات الجارية.