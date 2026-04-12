السوداني قدّم لعون التعازي بضحايا الإعتداءات الإسرائيليّة: مساعدات عاجلة للشعب اللبناني

تلقى رئيس الجمهورية اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي قدم له التعازي بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية على ولاسيما اولئك الذين سقطوا يوم الاربعاء الماضي. السوداني ان اذ يدين هذه الاعتداءات، يقف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ويدعم القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة وتثبيت الامن والاستقرار في كل الأراضي .



وابلغ رئيس الوزراء العراقي عن تقديم العراق مساعدات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق بينها محروقات ومواد غذائية واغاثية .



وشكر الرئيس عون رئيس الوزراء العراقي على مواساته وعلى المساعدات التي تنوي بلاده إرسالها إلى لبنان، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي الشقيقين، متمنياً للعراق دوام الاستقرار والامان.

