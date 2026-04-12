تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

السوداني قدّم لعون التعازي بضحايا الإعتداءات الإسرائيليّة: مساعدات عاجلة للشعب اللبناني

12-04-2026 | 10:44
السوداني قدّم لعون التعازي بضحايا الإعتداءات الإسرائيليّة: مساعدات عاجلة للشعب اللبناني
السوداني قدّم لعون التعازي بضحايا الإعتداءات الإسرائيليّة: مساعدات عاجلة للشعب اللبناني photos 0
تلقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي قدم له التعازي بضحايا الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان ولاسيما اولئك الذين سقطوا يوم الاربعاء الماضي. وقال الرئيس السوداني ان العراق اذ يدين هذه الاعتداءات، يقف إلى جانب لبنان وشعبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها، ويدعم القرارات التي يتخذها رئيس الجمهورية والحكومة لبسط سيادة الدولة وتثبيت الامن والاستقرار في كل الأراضي اللبنانية

وابلغ رئيس الوزراء العراقي الرئيس عون عن تقديم العراق مساعدات عاجلة للتخفيف من معاناة الشعب اللبناني الشقيق بينها محروقات  ومواد غذائية واغاثية .

وشكر الرئيس عون رئيس الوزراء العراقي على مواساته وعلى المساعدات التي تنوي بلاده إرسالها إلى لبنان، والتي تعكس عمق  العلاقات الأخوية التي تجمع بين الشعبين اللبناني والعراقي الشقيقين، متمنياً للعراق دوام الاستقرار والامان.
