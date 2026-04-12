بلدية بقسطا تنفي صحة رسالة تهديد بإخلاء مبنى

أوضحت بلدية - ، في بيان، أنّه "يتمّ تداول رسالة واردة إلى أحد المواطنين، الموجودين خارج الأراضي ، من رقم هاتف أجنبي (فنزويلي) اليوم الأحد 12/4/2026 عند الساعة 14:13، تتضمّن تهديدًا بإخلاء أحد المباني ضمن نطاق البلدة.



وبعد المتابعة الفورية مع الجهات الأمنية المختصّة، تبيّن أنّ مضمون هذه الرسالة عارٍ تمامًا من الصحّة، وأنّها تندرج ضمن رسائل مضلَّلة يتمّ إرسالها إلى عدد من المواطنين في مناطق مختلفة، بهدف إثارة البلبلة وزرع الخوف والهلع".



ودعت البلدية المواطنين الى " عدم الانجرار وراء الشائعات أو تداولها. و التثبّت من صحّة المعلومات عبر القنوات الرسمية فقط و الإبلاغ عن أي رسائل أو اتصالات مشبوهة إلى الجهات المختصّة"، مؤكدة "حرصها الدائم على متابعة أي مستجدّ بالتنسيق مع القوى الأمنية، حفاظًا على السلامة العامة".

Advertisement