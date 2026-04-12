بالفيديو.. نتنياهو في الجنوب

جال رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزير الأمن ، ورئيس الفريق إيال زامير في ، حيث اطّلعوا ميدانياً على انتشار الجيش الاسرائيلي والتحديات العملياتية في المنطقة.

وخلال الجولة، استمع المسؤولون الثلاثة إلى إحاطات من الميدانيين، مؤكدين عزم على مواصلة عملياتها لمواجهة ما وصفوه بالتهديدات، وضمان أمن مواطنيها.



ونقلت هيئة البث كان عن : “سكان جنوب في لن يعودوا إن لم يتم ضمان أمن سكان شمال إسرائيل”.

وقال إن إسرائيل "أنجزت عملاً ضخماً وحققت إنجازات هائلة"، معتبراً أن هذه العمليات "غيّرت وجه بشكل جذري".



وأضاف أن الجيش الإسرائيلي تمكن من "إحباط خطر الاجتياح من لبنان"، مشدداً على استمرار الجهود لضمان أمن إسرائيل في مواجهة التهديدات.

