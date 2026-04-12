محافظ بيروت لقيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي: لإخلاء مؤقت للأبنية التي طالها العدوان الاسرائيلي

12-04-2026 | 13:50
محافظ بيروت لقيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي: لإخلاء مؤقت للأبنية التي طالها العدوان الاسرائيلي
محافظ بيروت لقيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي: لإخلاء مؤقت للأبنية التي طالها العدوان الاسرائيلي photos 0
أفادت غرفة إدارة الكوارث والأزمات في محافظة مدينة بيروت في بيانٍ ما يلي:

في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مدينة بيروت بتاريخ 08-4- 2026، وبناءً على نتائج الكشوفات الميدانية التي أجرتها الأجهزة الفنية المختصة في بلدية بيروت على الأبنية المتضرّرة، وجّه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتاباً إلى قيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي ، طلب بموجبه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء مؤقت للأبنية التي تبيّن تعرّضها لأضرار إنشائية تشكّل خطراً على السلامة العامة.



وقد شمل طلب الإخلاء العقارات التالية:

•العقار رقم 255 من منطقة عين المريسة العقارية

•العقار رقم 2901 من منطقة رأس بيروت العقارية

•العقارات رقم 4895 و3518 و3519 و1256 من منطقة المصيطبة العقارية

•العقار رقم 415 من منطقة المزرعة العقارية.

وذلك لحين تأمين تدعيم الأبنية القائمة على هذه العقارات،



كما أشار المحافظ  عبود إلى أنه تم توجيه كتاب إلى معالي وزير الداخلية والبلديات، من اجل الطلب من الهيئة العليا للإغاثة للتدخل وفقاً للصلاحية والإمكانيات من اجل تنفيذ الاعمال المتوجبة لتأمين سلامة هذه الأبنية.   



وتؤكد غرفة ادارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين والممتلكات، داعيةً جميع المعنيين إلى التعاون التام مع الأجهزة المختصة، التزاماً بإجراءات السلامة العامة.
مواضيع ذات صلة
كتاب من محافظ مدينة بيروت الى قيادة شرطة بيروت في قوى الامن الداخلي.. هذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ مدينة بيروت: عدم التهاون مع كل من يخالف الشروط الصحية والسلامة العامة التي من شأنها أن تؤثر على صحة المواطنين في مدينة بيروت
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا مقر قيادة الأمن الداخلي في إيران
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الداخلية تابع مع محافظ بيروت عمل عناصر فوج الإطفاء في مواقع الاستهدافات
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-04-12
Lebanon24
16:46 | 2026-04-12
Lebanon24
16:00 | 2026-04-12
Lebanon24
15:58 | 2026-04-12
Lebanon24
15:45 | 2026-04-12
Lebanon24
15:15 | 2026-04-12
