محافظ بيروت لقيادة شرطة بيروت في قوى الأمن الداخلي: لإخلاء مؤقت للأبنية التي طالها العدوان الاسرائيلي

أفادت غرفة إدارة والأزمات في محافظة مدينة في بيانٍ ما يلي:



في إطار المتابعة المستمرة لتداعيات الأضرار الناتجة عن العدوان الذي استهدف مدينة بيروت بتاريخ 08-4- 2026، وبناءً على نتائج الكشوفات الميدانية التي أجرتها الأجهزة الفنية المختصة في على الأبنية المتضرّرة، وجّه محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كتاباً إلى قيادة شرطة بيروت في ، طلب بموجبه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخلاء مؤقت للأبنية التي تبيّن تعرّضها لأضرار إنشائية تشكّل خطراً على السلامة العامة.







وقد شمل طلب الإخلاء العقارات التالية:



•العقار رقم 255 من منطقة عين المريسة العقارية



•العقار رقم 2901 من منطقة رأس بيروت العقارية



•العقارات رقم 4895 و3518 و3519 و1256 من منطقة المصيطبة العقارية



•العقار رقم 415 من منطقة المزرعة العقارية.



وذلك لحين تأمين تدعيم الأبنية القائمة على هذه العقارات،







كما أشار المحافظ عبود إلى أنه تم توجيه كتاب إلى معالي والبلديات، من اجل الطلب من للتدخل وفقاً للصلاحية والإمكانيات من اجل تنفيذ الاعمال المتوجبة لتأمين سلامة هذه الأبنية.







وتؤكد غرفة ادارة الكوارث والأزمات في محافظة بيروت أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على حماية المواطنين والممتلكات، داعيةً جميع المعنيين إلى التعاون التام مع الأجهزة المختصة، التزاماً بإجراءات السلامة العامة.

Advertisement