لبنان
اشتباكات عنيفة في بنت جبيل… محاولات تطويق وسيطرة لم تكتمل
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
12-04-2026
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تشهد مدينة
بنت جبيل
مواجهات عنيفة بين
قوات الاحتلال الإسرائيلي
ومقاتلي "
حزب الله
"، مع اشتباكات تدور على طول كل الطرق والمحاور المؤدية إلى البلدة، في ظل تصعيد ميداني مستمر منذ ساعات.
وتشير المعطيات إلى أن القوات
الإسرائيلية
تعمل على تطويق المدينة وتسعى إلى تمشيطها من المقاتلين والبنية العسكرية، بالتوازي مع محاولات للتقدّم وفرض السيطرة.
ويمتد القتال على كافة المحاور المؤدية إلى بنت
جبيل
، فيما تؤكد الوقائع الميدانية أن القوات الإسرائيلية، رغم تفوّقها الجوي والبري، لم تتمكّن حتى الآن من السيطرة على المواقع الأساسية داخل المدينة.
ميدانياً، تواصل المدفعية استهداف الأطراف ومداخل المدينة، في محاولة لتأمين تقدّم
القوات البرية
، التي لا تزال تسعى إلى دخول الأحياء الداخلية وفرض السيطرة عليها.
حتى اللحظة، تبقى المواجهات مفتوحة من دون حسم، فيما تستمر بنت جبيل في تسجيل صمودها رغم الضغط العسكري المتواصل.
منطقة الاشتباك في بنت جبيل
المصدر:
خاص "لبنان 24"
