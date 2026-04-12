اشتباكات عنيفة في بنت جبيل… محاولات تطويق وسيطرة لم تكتمل

تشهد مدينة مواجهات عنيفة بين ومقاتلي " "، مع اشتباكات تدور على طول كل الطرق والمحاور المؤدية إلى البلدة، في ظل تصعيد ميداني مستمر منذ ساعات.



وتشير المعطيات إلى أن القوات تعمل على تطويق المدينة وتسعى إلى تمشيطها من المقاتلين والبنية العسكرية، بالتوازي مع محاولات للتقدّم وفرض السيطرة.



ويمتد القتال على كافة المحاور المؤدية إلى بنت ، فيما تؤكد الوقائع الميدانية أن القوات الإسرائيلية، رغم تفوّقها الجوي والبري، لم تتمكّن حتى الآن من السيطرة على المواقع الأساسية داخل المدينة.



ميدانياً، تواصل المدفعية استهداف الأطراف ومداخل المدينة، في محاولة لتأمين تقدّم ، التي لا تزال تسعى إلى دخول الأحياء الداخلية وفرض السيطرة عليها.



حتى اللحظة، تبقى المواجهات مفتوحة من دون حسم، فيما تستمر بنت جبيل في تسجيل صمودها رغم الضغط العسكري المتواصل.

منطقة الاشتباك في بنت جبيل