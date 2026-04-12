إيران رفضت وقف تمويل حماس وحزب الله والحوثيين.. هذا ما كشفه مسؤول اميركي

أفاد مسؤول أميركي رفيع المستوى بأن رفضت دعوة لوقف تمويل أذرعها في المنطقة، بالتزامن مع تمسكها ببرنامجها لتخصيب اليورانيوم، مما يزيد من تعقيد الجهود الدبلوماسية الرامية لخفض التصعيد.





وذكر المسؤول لوكالة " " أن رفضت دعوة لوقف الدعم المالي لكل من حركة وحزب الله وجماعة .



وأضاف المصدر أن إيران رفضت أيضا فتح بالكامل أمام حركة الملاحة الدولية، وهو الممر المائي الحيوي لإمدادات الطاقة العالمية.



كما رفضت طهران رفضت طلبا بوقف تخصيب اليورانيوم وتفكيك منشآت التخصيب الرئيسية، وفق المصدر.

