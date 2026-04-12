تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

لا تفاوض بلا "غطاء".. الانقسام الداخلي يهدد أي "اتفاق" قبل ولادته

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

|
Lebanon 24
12-04-2026 | 14:45
A-
A+
لا تفاوض بلا غطاء.. الانقسام الداخلي يهدد أي اتفاق قبل ولادته
لا تفاوض بلا غطاء.. الانقسام الداخلي يهدد أي اتفاق قبل ولادته
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لا يبدأ النقاش في لبنان من "هل نفاوض؟" بل من سؤال أكثر خطورة: كيف، ومتى، وتحت أي ميزان؟
لأن التفاوض هنا ليس ورقة دبلوماسية تُفتح وتُغلق، هو لحظة فاصلة بين تثبيت الحقوق… أو إعادة تعريفها تحت الضغط.

المشهد الحالي لا يترك مجالًا كبيرًا للمناورة. النار ما زالت مشتعلة، والخرائط تُرسم يوميًا. وفي ظل هذا الواقع، يصبح الحديث عن تفاوض مباشر أقرب إلى السير فوق أرض متحركة. لا شيء ثابتا، ولا ميزان واضحا يمكن الركون إليه.

أول ما يفرض نفسه هنا هو منطق بسيط: حين يتقدّم الصوت العسكري، يتراجع أي معنى فعلي للسياسة. التفاوض تحت القصف لا ينتج اتفاقات، بل ينتج تنازلات مقنّعة. الطرف الذي يضغط في الميدان، يفاوض من موقع الفرض، لا من موقع الشراكة. لذلك، يكون وقف إطلاق النار هو الحد الفاصل بين تفاوضٍ ممكن… وتفاوضٍ مفروض.

لكن المشكلة في لبنان لا تتوقف عند الخارج. الداخل نفسه يقف على أرض رخوة. أي خطوة بهذا الحجم، من دون غطاء وطني فعلي، تتحول سريعًا إلى مادة انقسام. في هذا البلد تتنازع فيه السرديات، لا يكفي أن يُتخذ القرار. والتجربة اللبنانية مليئة باتفاقات وُقّعت على الورق، وسقطت عند أول احتكاك بالواقع، لأن الداخل لم يكن شريكًا فيها بل متلقّيًا لها.

ثم يأتي العامل الأكثر حساسية: ميزان القوة. في أي تفاوض ثنائي مباشر، يميل الميزان تلقائيًا نحو الطرف الأقوى. وهنا تحديدًا تظهر الحاجة إلى مظلة دولية كضمانة كاملة وأداة كبح. وجود إطار أممي أو دولي لا يخلق توازنًا حقيقيًا، لكنه يمنع الانزلاق نحو تفاوض مفتوح على كل الاحتمالات. هو أشبه بحاجز يمنع الانهيار، حتى لو لم يوقف الميلان.
اللافت أن مجرد طرح هذه الشروط من وقف النار، التوافق الداخلي، والإطار الدولي سيكون كافيًا لإحداث تراجع في الحماسة الإسرائيلية. وهذا بحد ذاته مؤشر. لأن التفاوض الذي لا يمكن ضبطه بشروط، هو التفاوض الذي يُراد له أن يبقى ساحة ضغط، لا مسار حل.
لكن ما يجب إضافته هنا، وهو الأهم، أن لبنان لا يتحرك في فراغ. أي تفاوض اليوم لا يمكن فصله عن المشهد الإقليمي الأوسع، خصوصًا مع تعثر المسار الإيراني–الأميركي.
وفي لحظة كهذه، سيتحول لبنان من طرف يسعى لاقتناص فرصة، إلى ساحة يُعاد استخدامها ضمن لعبة أكبر. وهذا ما يرفع المخاطر: أن يُدفع نحو التفاوض ليس لأنه جاهز، بل لأن الظرف الإقليمي يفرض ذلك.

هنا تحديدًا يصبح الحذر ضرورة. لأن التفاوض، في توقيت خاطئ، قد لا يكون بابًا للخروج من الأزمة، بل وسيلة لإدارتها على حساب طرف أضعف.

في النهاية، المسألة ليست موقفًا مبدئيًا مع أو ضد. المسألة تتعلق بالحدود التي يُرسم فيها هذا المسار.
التفاوض بلا شروط واضحة، وبلا توازن نسبي، لا يكون خطوة إلى الأمام… بل إعادة تموضع داخل معادلة يفرضها الآخر.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"حزب الله" بلا غطاء سياسي والعين على موقفه
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
التفاوض المباشر على وقع الانقسام الداخلي وتحرك ثلاثي يمهد لوقف النار والاتفاق على مكان التفاوض
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
اسرائيل لن تُفاوض قبل نهاية "حزب الله"!
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24
كاتس يُهدد: أي قائد إيراني يتم تعيينه لمواصلة "برنامج تدمير إسرائيل" سيكون هدفاً للتصفية
lebanon 24
Lebanon24
13/04/2026 02:01:52 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الإسرائيلية

الإسرائيلي

هذا البلد

اللبنانية

دبلوماسي

الإيراني

إسرائيل

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

مهدي ياغي - Mahdi Yaghi

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
16:49 | 2026-04-12
Lebanon24
16:46 | 2026-04-12
Lebanon24
16:00 | 2026-04-12
Lebanon24
15:58 | 2026-04-12
Lebanon24
15:45 | 2026-04-12
Lebanon24
15:15 | 2026-04-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24