بعد استهداف طاقم له.. الصليب الاحمر ينعى شهيده

وأضاف: "يشعر الصليب الأحمر اللبناني بقلق بالغ مما يلحق بطواقمه الإسعافية علماً أن سيارات الإسعاف وطواقمها كانت تحمل شارات الصليب الأحمر الحامية من جميع الجهات المرئية بشكل واضح مع إنارة الشارة، وكما هو معتمد في جميع المهمات التي تنفذها طواقم الصليب الأحمر اللبناني في المناطق الحدودية في الجنوب ويتم التنسيق للقيام بالمهمات بالإتصالات اللازمة مع قوات اليونيفل من أجل تأمين المسار الآمن للوصول وللحماية، مع إبلاغ ".وختم: "يستنكر الصليب الأحمر اللبناني ويدين بشدة ما تتعرض له طواقمه وهم يقومون بواجبهم الإنساني وملتزمون بالمبادئ الأساسية وخاصة الحياد وعدم التحيز والإستقلالية والإنسانية، وإن هذا الاستهداف هو استمرار للخروقات الواضحة والصريحة لقواعد القانون الدولي الانساني بكافة مندرجاته".