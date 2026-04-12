بلدية صيدا تواصل الخطة اليومية لنظافة المدينة

أعلنت بلدية عن مواصلة فرقها الميدانية، بمواكبة من رئيس في يوسف طعمة، وبالتعاون مع شركائها من الهيئات الأهلية والقطاع الخاص، وبمؤازرة مستمرة وفاعلة من متطوعي جمعية للانماء، شركة رجب الجبيلي للزراعة، جمعية "نبع"، وجمعية التنمية للإنسان والبيئة"DPNA"، ، وشركة NTCC، تنفيذ الخطة اليومية المكثفة لنظافة المدينة وصيانة شبكات التصريف، وذلك لضمان الحفاظ على الصحة العامة والحد من التداعيات البيئية الناتجة عن الكثافة السكانية الراهنة.



وتوجهت بلدية صيدا بالشكر إلى "كافة الجمعيات والمتطوعين الذين يضعون إمكاناتهم بتصرف البلدية"، مؤكدة أن "هذا التعاون هو الركيزة الأساسية لصمود المرفق البلدي واستمرار خدماته الحيوية".

