"حزب الله" يعلن استهداف مواقع ومستوطنات إسرائيلية

أعلن " " أن " الإسلامية" نفذت سلسلة هجمات استهدفت مواقع عسكرية وتجمعات للجيش في شمال المحتلة، باستخدام مسيّرات انقضاضية ورشقات صاروخية.



وقال الحزب إن الهجمات طالت مرابض المدفعية شمال مستوطنة غورن بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إضافة إلى بنية تحتية عسكرية في مستوطنة دفنا بالطريقة نفسها.



كما أعلن استهداف ثكنة أفيفيم بسرب من المسيّرات الانقضاضية، إلى جانب موقع المطلة بصلية صاروخية، ومربض مدفعية في ديشون برشقة صاروخية.



وأشار أيضاً إلى استهداف تجمع لجنود الجيش الإسرائيلي في مستوطنة كفاريوفال بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

Advertisement