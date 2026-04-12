|
لبنان
كان مُصابا.. قيادة الجيش تنعى أحد عناصرها جرّاء غارة إسرائيلية
Lebanon 24
12-04-2026
|
23:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
تنعى
قيادة الجيش
–
مديرية التوجيه
، المعاون الأول
عباس حسن
قاسم
الذي استشهد
يوم الأحد
بتاريخ ١٢ /٤ /٢٠٢٦ جرّاء استهداف إسرائيلي معادٍ بتاريخ ٨ /٤ /٢٠٢٦ في بلدة
شمسطار
–
بعلبك
.
وفي ما يلي نبذة عن حياة الشهيد:
- من مواليد ١٠ /٨ /١٩٨٤ شمسطار - بعلبك .
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد
قائد الجيش
وتهنئته عدة مرات.
- الوضع العائلي: متأهل وله ٣ أولاد.
يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ١٣ /٤ /٢٠٢٦ الساعة ۱۰,۰۰ من أمام مستشفى العبد الله -
رياق
إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲,۰۰ ويوارى الثرى في جبانتها.
وزارة الصحة: 4 شهداء ومصاب جراء غارة إسرائيلية على بلدة عدلون
غارة استهدفت بستانا في الجنوب.. سقوط شهيدين وجرحى
نُقِلَت إلى المستشفى... وفاة "أيقونة الغناء" بعد تدهور وضعها الصحيّ
غبار أبيض سيُغطي لبنان... إليكم ما كشفه الأب خنيصر عن الطقس
تقديرات إسرائيليّة عن جبهة لبنان: هذا ما سيحدث خلال 48 ساعة
بالصور... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: "انكسر ظهرنا وأنا دمرت"
تقرير إسرائيليّ لافت عن نبيه برّي... ما الذي قِيلَ عنه؟
