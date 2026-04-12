كان مُصابا.. قيادة الجيش تنعى أحد عناصرها جرّاء غارة إسرائيلية

- من مواليد ١٠ /٨ /١٩٨٤ شمسطار - بعلبك .- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد وتهنئته عدة مرات.- الوضع العائلي: متأهل وله ٣ أولاد.يُنقل الجثمان يوم الإثنين بتاريخ ١٣ /٤ /٢٠٢٦ الساعة ۱۰,۰۰ من أمام مستشفى العبد الله - إلى بلدة مزرعة الضليل - بعلبك حيث يُقام المأتم بالتاريخ ذاته الساعة ۱۲,۰۰ ويوارى الثرى في جبانتها.